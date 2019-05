Gorenjska V Kranju, kjer so po napadu na Jugoslavijo 6. aprila 1941 in okupaciji Gorenjske Nemci ustanovili nemško in potujčevalno učiteljišče in so na njem svoj nekulturni posel zganjali tudi koroški nacisti, je v petek, 26. aprila, na dan 78. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, bila državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju. Slavnostni govornik je bil Dejan Židan, predsednik slovenskega parlamenta. Dejal je, da je slovenski narod, v središču Evrope razkosan med štiri okupatorje, in sicer Nemce, Italijane, Madžare in fašistično

Nezavisno državo Hrvaško, takrat bil obsojen na smrt. Saj mu je grozila izguba poslednje zgodovinske možnosti. Če bi se načrti nacističnih in fašističnih okupatorjev uresničili, nas Slovencev danes ne bi bilo več. A 26. aprila 1941 so srčni in modri možje v Ljubljani ustanovili OF, ki je organizirala upor proti tedaj najmočnej-ši vojaški mašineriji v Evropi. Narod se je v upor vključil. Židan je poudaril pomen ustanovitve OF in nagovoril tudi tragično dejstvo kolaboracije z okupatorji. Prav ta razkol, ki ima svoje korenine v predvojni razdvojenosti, je občuten še danes. Upor da je sposobnost preživetja in odgovornost za vse, kar je zapisano v slovenski zgodovini. Njegovo glavno sporočilo pa je, da skupaj premagamo vse težave in izzive. Proslave se je udeležila tudi delegacija Zveze slovenskih žena pod vodstvom predsednice Danijele Errenst.