Bistrica v Rožu Če se pogovarjaš s prebivalci občine Bistrica v Rožu, domala ni človeka, ki se ne bi pohvalno izrazil o županji Sonyi Feinig. Tudi dolgoletni bivši boroveljski sodnik Tomi Partl z Mač je poln pohvale. V stališču za Novice poudarja: »Naša županja se izredno trudi, je zelo prijazna do vseh ljudi in je ogromno naredila za našo občino. Med drugim je industrijski center, ki je nastal na območju nekdanje tovarne Jungfer, njena zasluga. Še posebej pa je razveseljivo, da je zelo odprta tudi do slovenskih občank in občanov.« Podobnega mnenja je tudi nekdanji dolgoletni frakcijski vodja bistriške Volilne skupnosti Willi Moschitz: »Če bi ji dal šolsko oceno, bi dobila prav dobro. Zelo objek-tivna je, ko gre tudi za podpiranje kulturne dejavnosti, mdr. SPD Šentjanž. Upam, da bo še najmanj eno periodo županja.«

Prvič je Sonya Feinig kandidirala 4. aprila 2004. Volitve so bile potrebne, ker je nepričakovano umrl njen predhodnik Hubert Gradenegger. Za njegovo nasledstvo so se potegovali štirje, Sonya Feinig pa je že v 1. krogu prepričljivo zmagala z 81% glasov. Leta 2009 je bila edina kandidatka in dobila 91% glasov, na zadnjih volitvah leta 2015 pa je kljub svobodnjaškemu protikandidatu dosegla odličnih 87 odstotkov.

Vprašali smo Sonyo Feinig, odkod ta njena priljubljenost? »Mislim, da sem avtentična,« odgovarja v pogovoru z Novicami. »Pomagam, kjer lahko pomagam. Svoje delo oprav-ljam z veseljem.« Še posebej ponosna je na obrtniški park z 12 podjetji in na industrijski center s šestimi podjetji, s tem pa tudi na nastala delovna mesta. Za občinsko blagajno je to samo v minulem letu pomenilo 580.000 evrov komunalnega davka. Zelo pomembno je zanjo tudi složno sodelovanje v občinski sobi (»98% sklepov je soglasnih«), prav tako pa zelo rada podpira prireditve SPD Šentjanž in »Kočne« oz. sveškega slikarskega tedna.

Bo na občinskih volitvah leta 2021 spet kandidirala za županjo? Sonya Feinig: »Rada, če bodo to želeli frakcijski kolegi in če bom zdrava.«