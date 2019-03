Celovec Na zveznem kongresu zelenih na Dunaju je Olga Voglauer z 92-odstotno podporo delegatov bila izvoljena na peto mesto liste zelenih za evropske volitve. Minuli ponedeljek pa je medijem predstavila svoj volilni program: »Na zveznem kongresu sem nastopila z zamislijo, da zeleni rabimo močno kandidatko ali kandidata za Koroško, saj se zavedam, da v regiji Slovenija, Italija, Koroška zelo profitiramo od Evropske unije,« je povedala Voglauer, ki je kot vzrok za kandidaturo navedla naslednje: »Pomiku na desno in sovraštvu do ljudi, ki ga doživljamo v avstrijski politiki, se je treba zoperstaviti.

Zame kot koroško Slovenko, ki sem doraščala dvojezično, je Evropska unija namreč življenjsko zavarovanje, saj je unija močan partner za manjšine. Desni pritisk, ki ga danes doživljamo napram drugačnim, napram ljudem z drugo vero ali priseljencem, smo koroški Slovenci že enkrat doživeli.«

Podeželsko območje, regionalni razvoj in čezmejno sodelovanje s Slovenijo in Italijo Voglauer vidi kot težišča: »Vsakdo, ki me pozna, ve, da sem z vso vnemo in s srcem kmetica in z veseljem živim na podeželju. Tudi za zvezne zelene sem kandidatka za podeželje.«

Vsekakor pa se Voglauer vidi tudi kot zastopnico klasičnih zelenih tem: »Zaščito okolja živim na naši kmetiji in je zame od malih nog samoumevna. Zeleni pa niso samo stranka za obstoj našega okolja. Smo tudi stranka, ki se je zmeraj zavzemala za človekove pravice in njihov obstoj. Tudi v Avstriji doživljamo, kako močan je pritisk napram revnim in tistim brez lobija.«

Voglauer, ki je kot zastopnica bilčovške Enotne liste tudi članica občinskega predstojništva, pa si želi poživitev stikov med zelenimi in samostojnim političnim gibanjem koroških Slovencev: »Sem ponudba, da lahko koroški Slovenci in Slovenke volijo zeleno. Kogar bom lahko navdušila, ga prosim, da me bo podprl. Zeleni so imeli svoj začetek v Celovcu. V Mladinskem domu je potekal prvi zvezni kongres. Tam sem bila že kot otrok zraven. Vmes se je dogajalo, da to sodelovanje ni bilo dobro. Zdaj gre za evropske volitve. Zeleni smo v evropskem parlamentu v frakciji skupaj z EFA. To pomeni, da sem lahko skupna kandidatka za manjšinsko gibanje Enotne liste kot tudi za zelene.«

V sodelovanju z zelenimi pa Voglauer vidi veliko prednost: »Enotna lista lahko koristi omrežje zelenih političnih struktur. Seveda mora to biti sodelovanje na enaki ravni in z enakim medsebojnim spoštovanjem. V tem primeru sem kandidatka na listi zelenih in ne Enotne liste.«

Leta 2014 so zeleni dosegli 14,52 odstotka in tri mandate. Javnomnenjske raziskave za evropske volitve maja 2019 vidijo zelene pri osem do devet odstotkih. Da verjetno ne bo izvoljena, se Voglauer zaveda, vsekakor pa poziva: »Ravno mi Slovenci vemo, zakaj nastopamo pri volitvah, saj so volitve zmeraj dobra priložnost, da transportiramo naše teme, da javnost ozavestimo o tem, da ni vse dano kakor je, da se lahko upremo in zavzemamo za šibkejše ljudi v naši družbi. Zdaj imam pri zelenih možnost, da se na petem mestu zavzemam za vse te tematike.«

V sklopu volilnega boja bo Voglauer obiskala kraje po vsej Koroški. Kot poudarja, pa bo tudi v dvojezičnih občinah možnost za srečanje in pogovor.