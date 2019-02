Pliberk Enkratno vzdušje je vladalo na letošnjem dobro obiskanem Kmečkem plesu. Odlična plesna glasba ansambla Slovenski muzikantje je kar kmalu napolnila plesišče. Kot poudarja pliberški zbornični svetnik Štefan Domej, so pri Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov zelo zadovoljni z obiskom. Ples pa je bil po besedah Domeja tudi dobra promocija za Kulturni dom kot prizorišče.

Na oder so letos stopili pevci moškega pevskega zbora »Franc Leder Lesičjak«. Plesni vložek so pripravili plesalci skupine Fračkovci ter plesne šole Kunauer. Na odru pa se je tudi letos odvijalo žrebanje glavnih nagrad. Med glavnimi dobitki so bili žar na oglje vrhunske znamke in slika Alberta Krajgerja.

Zbornični svetniki SJK Marinka Mader-Tschertou, Marjan Čik, Štefan Domej in Franc-Jožef Smrtnik so lahko pozdravili lepo število gostov. Med njimi so bili direktor kmetijske zbornice Hanzi Mikl, pliberški župan Štefan Visotschnig, podžupan Daniel Wrießnig, mestni svetnik Marko Trampusch in še vrsta članov pliberškega občinskega sveta. Prišel je tudi podjetnik Michael Šumnik in drugi podjetniki iz okraja. Seveda pa ni manjkalo kmetic in kmetov ter drugih obiskovalcev od blizu in daleč.

Ekipi Kmečkega plesa in gostilne Dom sta skrbeli za brezhiben potek plesa. Naslednje leto bo 30 let od prvega Kmečkega plesa v Vogrčah, pravi Domej. Termin jubilejnega Kmečkega plesa pa bo 25. januar 2020.