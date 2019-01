Vrba Slovenski ples, ki ga organizira Slovenska prosvetna zveza (SPZ) s predsednikom Gustavom Brumnikom na čelu, velja brezdvomno za pionirja na področju domače plesne zabave – pionirji pa so bili medtem že pokojni Milan Breznik, Katrica Petritsch, Mirt Zwitter in Franc Brežjak. Leta 1952, 10. februarja, so organizirali prvi ples, ki se je odvijal v hiši celovškega radia ob zvokih plesnega orkestra Radia Ljubljana pod vodstvom znamenitega dirigenta Bojana Adamiča.

Ob 60-letnici Slovenskega plesa leta 2012 se je Franc Brežjak spominjal v pogovoru z Novicami:

Četrt ure pred plesom je rekel natakar ves živčen: kje ostajajo ljudje? Član plesnega orkestra Radia Ljubljana pa je menil: če bo toliko ljudi kakor nas glasbenikov, bo že v redu. Bilo jih je deset, uro pozneje pa so bili vsi sedeži zasedeni. Tako smo se odločili, da bomo nadaljevali s plesom. Povezali smo se s tedanjim tajnikom SPZ Tončijem Schlapperjem. Tako je že drugi Slovenski ples organizirala SPZ in ga organizira še danes.

Na vprašanje, ali so bila proti plesu ideološka nasprotovanja, pa je Franc Brežjak odgovoril:

Prvi ples je Naš tednik hudo napadel in menil, da pomeni pogubo naroda. Nato teh napadov ni bilo več. Ljudje so Slovenski ples spremljali z veseljem, zlasti še Kapelčani. Prihajali so predvsem z vlakom, nekateri pa celo s traktorjem.

Medtem je minilo celih 67 let od prvega Slovenskega plesa. Vrsto let se je ples odvijal v veliki dvorani Koroške delavske zbornice, minuli petek, 4. januarja, pa so mu že enajstič nudili streho prireditveni prostori v imenitnem Casineumu v Vrbi. Tudi tokrat je lahko predsednik SPZ Gustav Brumnik pozdravil številne častne goste, med njimi generalnega konzula Republike Slovenije Milana Predana s soprogo ter deželno poslanko Ano Blatnik v zastopstvu deželnega glavarja Petra Kaiserja.

In kot že njegov predhodnik Othmar Resch, je tudi novopečeni direktor Casineuma Paul Vogel, po rodu Dunajčan, zelo navdušen, če zaplešejo v Casineumu udeleženci Slovenskega plesa. V pogovoru z Novicami je menil: »Slišal sem od svojih sodelavcev, da je to najlepši ples v naši hiši. To lahko samo potrjujem. Vzdušje je enkratno, razpoloženje zelo sproščeno. Poleg tega je to ples z najlepšimi ženskami.«

Nič manj navdušen ni bil tudi novi vodja Izobraževalne direkcije, naslednice Deželnega šolskega sveta, Robert Klinglmair. V pogovoru z Novicami je poudaril: »To je moj prvi ples. Vzdušje je zelo harmonično. Seveda se ga bom naslednje leto spet udeležil.«

Za glasbeno in pevsko zabavo so poskrbeli ansambel Veseli Begunjčani, DJ JAMirko in pevke glasbene akademije VOXON Janja Trap-Kert, Klara Logar, Timna Katz, Lara Pernat, Simona Krajger, Helena Debevec in Mateja Zwitter, ki je hkrati tudi njihova učiteljica. Glasbeno jih je spremljal Trio Urbana Grabenška.