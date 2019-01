Borovlje Primerno geslu plesa »Od Roža do Zilje skupno na ples« so prišli občinski odborniki in odbornice, mladina in zrelejši semestri, ljubitelji dobre plesne glasbe ter prijetne družabnosti od Ziljske Bistrice do Šmarjete v Rožu, od Škofič in Bilčovsa do Sel in Borovelj, in napolnili prostore mestne hiše. Domačini so le-te lično pripravili in olepšali, tako da je počutje od vsega začetka bilo zelo prijetno. Prišli pa so obiskovalci tudi iz Podjune in celo gostje iz Bolgarije so se odlično počutili. Za vrhunsko glasbo in da občinstva niso preveč srbele pete, je poskrbel ansambel MODRIJANI, dijakinje in dijaki Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu ter skupina zavzetih domačink in domačinov so profesionalno stregli in postregli, za telesno okrepčilo pa je poskrbela družina Baumgartner iz Šentjakoba. Janežičevi iz Leš so z domačimi dobrotami napolnili košaro, gostje večera pa so cenili njeno težo. Najboljša cenjevalca sta bila Štefan Kramer iz Dobrle vasi in Aleksander Mak iz Sel. Bratsko, se pravi po krajšem barantanju, sta si vsebino razdelila.

Mestni svetnik VS Borovlje Roman Verdel je vse prav prisrčno pozdravil in poudaril družabni in identifikacijski pomen plesa, predsednik EL Gabrijel Hribar pa je prirediteljem čestital za korajžo, da so ga izvedli. Med obiskovalci in plesalci smo opazili predsednika NSKS Zdravka Inzka s soprogo Bernardo Fink, predsednika sosveta Manuela Juga, najvišjega pravnika UEFE Tomija Partla in ženo Dragico, kapelškega župana in zborničnega svetnika Franca Jožefa Smrtnika in ženo Regino, ravnatelja Štefana Schellandra, zborničnega direktorja Hanzija Mikla, bivšega zborničnega svetnika Janka Zwittra ter vrsto članov Zbora narodnih predstavnikov. Na prihodnjem plesu samostojnih list se bomo spet srečali!