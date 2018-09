Nekoč v davnini je farant pomenil oddih, odmor ob večerih in počitek po napornem delu. Danes je to vsaj v Globasnici ravno nasprotno – farant, ki se je začel z nekaj kmečkimi stojnicami, se je v preteklih dveh desetletjih razbohotil v enega navečjih in najodmevnejših ljudskih praznikov na južnem Koroškem.

Globasnica Pri najlepšem visokopoletnem vremenu se je v sredo, 15. avgusta, odvijal v Globasnici vsakoletni in iz leta v leto bolj priljubljeni ljudski praznik »Farant« in globaški župan Bernard Sadovnik se je tudi letos znova lahko veselil nad obiskom več tisoč ljudi, ki jih je Farant privabil na priljubljeno veselico v njegovi občini.

Med domala nepregledno množico gostov je lahko pozdravil tudi imenitno vrsto političnih, kulturnih, gopodarskih in kmečkih predstavnikov. Prišli so mdr. deželni glavar Peter Kaiser, Kaiserjev ko-alicijski partner deželni svetnik Martin Gruber, evropski poslanec Eugen Freund, državnozborska poslanka Angelika Kuss-Bergner in še posebej župani-kolegi iz vseh sosednjih in tudi malo bolj oddaljenih občin, med njimi Franc Jožef Smrtnik, Gottfried Wedenig, Hermann Srienz, Gerhard Visotschnig in Stefan Visotschnig. Poleg župana Sadovnika je gostom izrekel dobrodošlico in jim zaželel čudovit praznik v Globasnici tudi predsednik društva Farant kmetov Hubert Kordež. Cesta v Globasnici je bila oder, kjer so se odvijali ves čar in vsa presenečenja globaškega Faranta. Seveda pa so tudi letos spet izbrali »aristokracijo« znamenite podjunske specialitete – podjunskih salam.

Kakor vsako leto je bil ob neštetih drugih zanimivostih, ki jih je obiskovalec lahko odkril, višek Faranta seveda ocenjevanje kvalitete salam, ki so se potegovale za atraktivne naslove.

Stefan Pototschnig je postal in ostal kralj salam 2018. Ubranil je svoj naslov iz leta 2017.Poleg izvolitve novega-starega kralja salam, pa so bila podeljena tudi številna nadaljnja priznanja za najboljše proizvajalce salam v regiji. Vsega je bilo letos predloženih 36 salam v ocenjevanje.

Bronasto odlikovanje je prejel Thomas Hrast. Srebro so osvojili Lorenz Golautschnig, Stefan Jernej jun., Silvia in Siegfried Uran, Thorsten in Manuela Ribischel, Sandra Toplitsch, Franz Kuschnig in Reinhold Jammer. Družina Harrich je bila odlikovana enkrat z zlatom in enkrat s srebrom. Tudi Robert Cesar in Gerald Kanzian sta osvojila enkrat zlato in enkrat srebro. Trikrat zlato in dvakrat srebro je osvojil Reinhard Prutej, dvakrat zlato in enkrat srebro pa družina Schuschou in Stefan Pototschnig. Tudi družina Kordesch, Silvia Krojnik in Herbert Pe-tscharnig so bili za svoje salame odlikovani z zlatom.

Močne potrditve kakovosti salam in sijajen dan so Farantu dale pečat izjemnega dogodka.

Spodaj : Tudi skupina živ žav je prispevala svoje h globaškemu ljudskemu prazniku.