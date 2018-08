Pred idiličnim ozadjem Podkanjskega slapa v Galiciji se je 22. julija odvijal tradicionalni Kmečki praznik. S ponujenim kulinaričnim in kulturnim užitkom posebne vrste je tudi letos prepričal starejše in mlajše obiskovalce.

Podkanjski slap Več sto obiskovalcev in obiskovalk se je odzvalo povabilu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK), Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) ter SJK/EL Galicije, ki so lahko ob izvrstnem vremenu izvedli priljubljeno prireditev.

Slovesno bogoslužje na pričetku, ki ga je opravil provizor Luka Kesedžiç, je s petjem olepšal MePZ Sele pod vodstvom Romana Verdela. Nato so vsi lahko uživali kakovostno kosilo iz SAK-ove kuhinje in pester kulturni spored: Poleg nastopa folklorne skupine Groblje, Domžale je obiskovalce zabaval mladi ansambel »Podjelovški glas« iz Slovenije. Za veliko napetost je tudi letos poskrbela nagradna igra z lepimi nagradami. Mlajši obiskovalci so se lahko zabavali na otroškem igrišču s skakalnim gradom. Za veliko privlačnost pa je skrbela tudi kmečka tržnica s kakovostnimi kmečkimi proizvodi.

V okviru praznika je potekalo tudi »Srečanje kmetov in kmetic petih dežel« iz Avstrije, Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške«, ki se mu je odzvalo veliko število prijateljev iz sosednjih držav. O uspehu prireditve tudi priča obilno število častnih gostov, med njimi generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan, sekretar ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter koordinator AGRASLOMAK Vladimir Čeligoj, podpredsednik kmetijsko gozdarske zbornice Branko Tomažič, predsednik kmetijsko izobraževalne skupnosti Gorski kotar iz Hrvaške Zoran Ožbolt, tajnik Kmečke Zveze Trst Erik Masten, dolgoletni nekdanji tajnik Kmečke Zveze Trst Edi Bukavec, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik, predsednik Zbora narodnih predstavnikov Nanti Olip – in mnogi drugi.

S timom EL/SJK Galicije pod vodstvom Milana Blažeja so se številnega obiska prav posebej veselili zbornični svetniki SJK, Maria Mader-Tschertou, Štefan Domej in Marjan Čik ter predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti KIS Miha Zablatnik.