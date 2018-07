Cela Slovenska gimnazija je sodelovala na Gimnazijskem dnevu z delavnicami, športom in skupnim kosilom. Zvečer pa je dan zaokrožila šolska akademija.

Celovec Ko se šolsko leto nagiba h koncu in so ocene večinoma zapečatene, na šolah poteka alternativni program, ki ga šolarji v pričakovanju počitnic radi sprejmejo. Program posebne vrste so si zamislili minuli četrtek na Slovenski gimnaziji, ko so vabili na Gimnazijski dan. V jezikovnih, umetniških, informativnih in ekoloških delavnicah so dijakinje in dijaki delali z umetnikom Hanzijem Mlečnikom, se urili v samo-obrambi, se pripravljali na Gimnazijski ples, sodelovali v delavnici o prostovoljnem letu po maturi ter spoznavali Hišo sveta (Welthaus), kmetijo pri Kumru pa slovenske inštitucije ter naš medijski svet. Na športnem igrišču Slovenske gimnazije pa so se šolarji lahko preizkusili v raznih športnih panogah. Seveda se jim je predstavil tudi slovenski tednik na Koroškem – Novice. Dijaki 1.D razreda (profesorica Mirjam Pressl) in 3.B razreda (profesor Leopold Smolej) so zvedeli, kako nastaja časopis – od uredniške seje do tiskanih Novic. Posebej zanimivo je za šolarje bilo brskanje po vezani izdaji z vsemi številkami leta. Dijaki so se preizkusili tudi kot novinarji in s fotoaparati zajeli celotno dogajanje na Gimnazijskem dnevu.

Res je, vladalo je posebno vzdušje, saj je bila vsa gimnazija na nogah in vsi učitelji in dijaki so bili vpleteni v dogajanje bodisi pri delavnicah ali pa pri skupnem kosilu po koncu delavnic. Delavnice je organizirala Monika Novak-Sabotnik, športni dan pa Janko Smrečnik. Zvečer je dan še zaokrožila šolska akademija, ki so jo sooblikovali dijakinje in dijaki, glasbenice in glasbeniki, zbor nižje in zbor višje stopnje gimnazije, zbor šolske skupnosti ter Kvintet bratov Smrtnik in Slovenski MePZ iz Mendoze.

»Gimnazijski dan je sijajno uspel. Videti je, da se splača investirati v drug način dostopa v delu z mladino. Zadovoljna sem, da so se javili absolventke in absolventi, ki delajo v naših slovenskih inštitucijah, da stopijo v stik s šolsko mladino. Približanje na tako avtentičen in simpatičen način je neprecenljivo. Dijaki so še danes navdušeni. Ne izključujem, da bomo Gimnazijski dan ponovili. Za tem stoji nadpovprečen angažma kolegov in kolegic, ki imajo srce za to in gledajo čez rob šolskega horizonta,« pravi ravnateljica Zalka Kuchling.