Pri Mohorjevi založbi je izšel vodnik za cestne kolesarje z 20 nadrobno opisanimi turami po Koroškem in bližnji soseščini.

Celovec Kolesarskih izzivov na Koroškem resda ne manjka. Razgiban teren med strminami, ravninami in dolinami, začinjen z obilico naravnih lepot, jezer, gora in kulturnih spomenikov, ponuja ljubiteljem dvokolesnega gibanja zvrhano mero idej za kolesarske ture.

Bernhard Melcher je v knjigi Rennradparadies Kärnten (Kolesarski raj Koroška) opisal 20 tur po Koroški (tudi z variantami v Slovenijo, Italijo, na Štajersko in vzhodno Tirolsko), ki nagovarjajo predvsem športno usmerjene cestne kolesarje, ki jim gorski prelazi, daljši vzponi in tudi več ko stokilometrske razdalje ne pomenijo ovir, temveč dodatno veselje. Avtor je ture opisal nadrobno in z vsemi potrebnimi podatki, tudi glede gostinske ponudbe ob poti, dodal pa je tudi vrsto zgodovinskih in kulturnih informacij.

Knjiga, ki je v drugi in dopolnjeni izdaji izšla pri Mohorjevi založbi v Celovcu (krajevna imena s slovenskim poimenovanjem so dosledno dvojezična), je opremljena s preglednim zemljevidom ter pestrim slikovnim gradivom in bo vsakemu zavzetemu kolesarskemu navdušencu lahko izvrsten vir navdiha za načrtovanje naslednje kolesarske ture po Koroškem in v bližnji okolici. Nekdanji poklicni kolesar in petkratni udeleženec Dirke po Franciji Peter Paco Wrolich je o vodniku Rennradparadies Kärnten dejal: »Tudi jaz najdem v tej knjigi še ceste in ture, po katerih sem se doslej vozil le redko ali še nikoli. Vodnik je tudi za vsakega profesionalca zelo pomemben priročnik!«

Rennradparadies Kärnten

Radguide mit 20 Touren

Kärnten hat praktisch alles, was sich Radfahrer wünschen: verkehrsarme Strecken durch wunderschöne Landschaften, Hochgebirge und flache Täler, Touren entlang von Badeseen, garniert mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkten. Bernhard Melcher beschreibt in seinem Radguide Rennradparadies Kärnten 20 Touren zwischen Großglockner und dem Jauntal (mit Varianten nach Slowenien, Italien, Osttirol und in die Steiermark), die sich auch an sportlich ambitionierte Radfahrer wenden. Der Begleittext gibt zusätzlich Einblicke in die Geschichte und Kulturlandschaft, wartet aber insbesondere mit einer detaillierten Steckenbeschreibung, Detailkarten, Höhenprofil sowie Informationen zu Einkehrmög- lichkeiten und Werkstätten auf. Buchbesitzer können unter www.rennradparadies-kärnten.com die Touren zum Navigieren als gpx-files mit Kurzbeschreibung downloaden.