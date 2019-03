Podkraj »Ti ti ti ti moja rožica« je ob spremljavi diatonične harmonike zazvenelo na vznožju Pece iz grl selskih praznovalcev in leseni kip medveda Rožnika sredi njih je uspešnici Modrijanov tokrat dal še dodaten pomen. Športnemu društvu DSG Sele Zell je minulo nedeljo uspelo na Peci osvojiti Rožnika, potujoči pokal za najuspešnejšo ekipo v Koroškem pokalu v alpskem smučanju, ki ga je Slovenska športna zveza iz Celovca v sodelovanju z lokalnimi društvi letos izvedla desetič. S 4974 točkami so imeli kar 1737 točk naskoka pred drugouvrščenim SPD Zarja iz Železne Kaple (3237) in Športno društvo Šentjanž je z 2329 osvojenimi pikami na tretjem mestu imeli že več ko samo varnostno razdaljo.

Po uvodni tekmi točno pred mesecem dni v Podnu je zaradi pomanjkanja snega odpadla tekma na Jezerskem, finalna tekma na Peci je torej bila odločilna. Kot ekipa so Selani, ki so si že v Podnu pridelali ogromno prednost, osvojili obe. Nedeljske razmere na Peci so bile sicer precej specifične. Zaradi močnega južnega vetra, ki je do zadnjega ogrožal samo izvedbo, so morali progo preložiti na spodnji del smučišča na gori, zmehčani vigredni sneg pa je bil sicer hiter, a je zato obenem spodbudil marsikateri odstop – zlasti med nekaterimi favoritkami. Od prijavljenih 140 tekmovalcev jih je kljub nejasnim vremenskim napovedim prišlo 110, ki so se spopadli z dokaj zahtevno postavljeno progo z dvema odločujočima mestoma. Člani domačega športnega kluba SC Petzen so med celotnim potekom tekme vzorno skrbeli za dobro urejeno progo in jo tako ohranili enakopravno za vse tekmovalce.

Najhitrejša med ženskimi tekmovalkami je bila pričakovano, čeprav je njena udeležba marsikoga prijetno presenetila, zmagovalka v skupnem seštevku slalomskega svetovnega pokala Sabine Egger (SC Petzen) v sezoni 1998/99, ki je doma iz Globasnice pod Peco in danes deluje kot fizioterapevtka v Dobrli vasi. Njen čas 32,26 pa je uspelo premagati dvema odličnima tekmovalcema iz Smučarsko-skakalnega kluba Logarska iz Solčave. Trinajstletni Marcel Žunko je bil s časom 31,19 najhitrejši smučar sploh, sedem let starejši Simon Klemenšek pa je bil z 31,79 za šest desetink počasnejši, a vendar še pred nekdanjo šampijonko svetovnega razreda Eggerjevo, danes materjo dveh otrok, ki sta na Peci prav tako tekmovala.

Simon Klemenšek se je na koncu lahko še skupaj z Manuelo Karničar iz SPD Zarja postavil na domiselno sestavljen zmagovalni oder, narejen iz na glavo postavljenih zabojnikov coca cole, kjer sta prejela pokala za zmago v skupnem seštevku Koroškega pokala v alpskem smučanju 2019.