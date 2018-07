Prestopni rok je mimo. SAK je oddal pet igralcev in jih nadomestil z mladino.

Kar v preteklosti ni bilo obi­čajno, se je letos uresničilo. SAK je pod novim trenerjem Wolfgangom Eberhardom oddal pet igralcev in jih nadomestil izključno z lastno mladino. Dva igralca sta stara šele 17 let (Kevin Svetnik, Nico Hobisch), Sebastian Visotschnig pa 16 let. Kar 6 igralcev pa je našlo pot iz SAK U17 v amatersko ekipo, ki jo je SAK strateško okrepil s tremi izkušenimi igralci iz 2. in 3. slovenske lige. To je športno pomembno, ker bodo ti igralci mladino vodili na igrišču in pomagali, da hitreje dozorijo. Pri Pri iskanju teh vodilnih igralcev je SAK pomagal nekdanji igralec Matjaž Jakopič, ki je pripeljal amaterjem SAK 29-letnega Armina Kukovico, ki je odigral 200 tekem v II. slovenski ligi.

Priprave na novo sezono tečejo zelo razburkano. Po presenetljivi zmagi proti Velikovcu (3:2) sta sledila dva precej huda poraza, 0:9 proti Austrii in 0:11 proti WAC AM. Kot izgovor šteje dejstvo, da je bilo 6 igralcev iz prve enajsterice na dopustu. Se stavi vprašanje, zakaj je SAK s tem kadrom sploh igral proti tem premočnim nasprotnikom?

ÖFB Cup. Ta petek, 20. julija, pa je resnica na igrišču. V 1. krogu avstrijskega pokala pride Velikovec (pričetek je ob 18:00). Medtem so menda vsi igralci SAK z dopusta in bo lahko ekipa pokazala, kako močna je dejansko.