Na prvih šestih celovških mestnih pokalih je SAK igral vedno s svojimi amaterji, najboljša uvr­stitev je bila 4. mesto. Letos pa bo SAK poslal svojo člansko ekipo, s ciljem, da prinese pokal 2019 domov na stadion SAK v Wel­zenegg. Trener Wolfgang Eberhard je mnenja, da mora SAK povsod nastopati resno in tudi povsod igrati za prvo mesto. V soboto (12.30) je prireditelj turnirja ASK Klagenfurt prvi nasprotnik SAK. Trener ASK je Jože Prelogar, ki je treniral SAK v sezoni 2015, menežer ASK pa je bivši reprezentant Mote Dollinger, kar garantira dodatno napetost.