Šef obrambe SAK Patrick Lausegger je treutno najboljši strelec SAK.

Patrick Lausegger (27) bo še letos postal oče, s partnerico Christino pričakujeta prvega otroka. Tudi Christina je fizioterapevtka. Pa tudi sicer plava šef obrambe SAK na valovih uspeha. V Vrbi/Velden je odprl privatno ordinacijo za fizioterapijo, pri SAK pa je šef obrambe trenutno tudi najboljši strelec s petimi goli. Ker trenutno zaradi poškodbe pavzira goleador Stephan Bürgler, ki izpade še do oktobra, pa je vskočil Patrick Lausegger, ki je dal že 4 zadetke, zadnje tri proti Borovljam in Šentjakobu.

Nevaren je Patrick predvsem v standardnih situacijah, pri kotih in prostih strelih gre v nasprotnikov kazenski prostor in je predvsem z glavo nevaren za gol. Zanimivo je, da pa je zadnje tri gole dal celo z nogo.

V Koroškem pokalu (KFV Cup) je SAK z visoko 5:1 zmago v Guttaringu dosegel četrfinale najboljših osem koroških ekip. V četrtfinalu igra SAK 22. aprila v Ebersteinu.

V ÖFB pokalu pa se SAK pripravlja na tekmo protu 2.-ligašu FAC Wien. Tekma je na sporedu v ponedeljek, 21. septembra, ob 18:30 v Welzeneggu v Celovcu.

Koroška liga

1. Kotmara vas 7 5 1 1 21:4 16

2. KAC 7 5 1 1 15:6 16

3. Matrei 8 4 2 2 18:11 14

4. SAK Posojilnica 7 4 2 1 12:7 14

5. SK Maria Saal 7 4 0 3 19:12 12

6. Gmünd 7 3 3 1 9:7 12

7. ATUS Ferlach 7 3 3 1 15:14 12

8. SV Feldkirchen 7 3 2 2 16:13 11

9. ATSV Wolfsberg 7 2 2 3 9:12 8

10. Treibach 7 2 1 4 11:20 7

11. Šentjakob 7 2 1 4 11:20 7

12. SVG Bleiburg 7 1 3 3 9:15 6

13. SV Spittal 7 1 3 3 6:12 6

14. ASKÖ St. Michael 7 2 0 5 9:18 6

15. Lind 7 2 0 5 10:22 6

16. Wölfnitz 8 0 4 4 7:17 4

SAK Posojilnica Šentjakob 4:1 (4:0)

SAK: Kondič, M. Koletnik, Lausegger, Aleksič (70 Klarič) , Oraze, Z. Koletnik, Krcič (60. Kukavica), Riedl, Jurinič, Vukovil, Čamber

1:0 Čamber, 2:0 Lausegger, 3:0 Jurinič, 4:1 Lausegger 4:1 Oman

V prvem polčasu je Šentjakob le zelo redko prišel iz lastne polovice, SAK je dominiral po ljubi volji. Potem pa se je zadovoljil s predčasno zmago.

KOROŠKA LIGA 7.KROG

Maria Saal – ATUS Ferlach 3:4, Treibach – KAC 1:2, SAK – Šentjakob 4:1, Gmünd – Bleiburg 0:0, Matrei – Lind 1:0, Spittal – ATSV Wolfsberg 1:1, ASKÖ St. Michael – Feldkirchen 2:3, Kotmara vas – Wölfnitz 4:0

KOROŠKA LIGA 8.KROG

petek: Wolfsberg – SAK (19), Feldkirchen – Gmünd (19) sobota: KAC – Spittal (15), ATUS Borovlje – Šentjakob (15), SVG Bleiburg – Treibach (16) Maria Saal – Kotmara vas, Lind – ASKÖ St. Michael (16.30)

Vodeča Metlova pride v nedeljo k SAK v Vidro vas

Amaterji SAK bodo to nedeljo (16) poskusili ustaviti vodečo Metlovo v 1. razredu D. Metlovčani so poleti nakupili vrsto igralcev s Koroške lige in so veliki favoriti. SAK pa bo dobil gotovo tudi nekaj okrepitev iz kadra članske ekipe.