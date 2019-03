Na predstavitev nogometne šole SAK so bili vabljeni predvsem mladi nogometaši in njihovi

starši, javnost v tem smislu pa še ne pozna ozadij in koncepta. Zato je nova šola zbudila tudi pozornost v nogometni zvezi, kjer se želijo v prihodnje poglobljeno posvetiti temu novemu trendu, saj je skoraj istočasno tudi KAC predstavil Waschija Mertla kot šefa svoje športne šole. Drugi klubi v Celovcu in na podeželju pa se zdaj bojijo, da bi jim te šole odnesle največje talente.

KFV pa tudi razmišlja o uvedbi licence za take šole. Predsednik KFV Klaus Mitterdorfer je dejal, da pozdravlja iniciative, kot jo je podvzel SAK, ker se s tem vzame podlaga vsem tistim, ki samo zaradi finančnega profita vodijo take šole.

SAK je na predstavitvi šole prezentiral tudi športno-medicinsko vodstvo. Zdravnik dr. Ivan Ramšak bo 2 x letno pregledal vse igralce, fizioterapevt Patrick Lausegger pa bo pristojen za vprašanja gibalnega aparata. Nadalje v športno-medicinskem timu sta tudi Peter Stern in Toni Smrtnik.

Na športnem področju pa je uspelo fiksirati sodelovanje z biv­šim avstrijskim reprezentanom Petrom Hrstičem. Središčni »šolski dan« bodo srede, kjer bodo trenerji individualno vadili z igralci. Prva skupina je prijavljena tudi že v Pliberku in bo delovala v Vidri vasi.

Poletni camp nogometne šole bo od 8. do 12. julija in od 15. do 19. julija v Vidri vasi. Prijave sprejema Marjan Smid in vsi trenerji SAK.