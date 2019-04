Kako je mogoče, da je SAK v Treibachu zgubil 0:9? To so se v zadnjih dneh spraševali navijači SAK in seveda vsa koroška nogometna javnost. Tako visoko SAK še nikoli ni izgubil. Pogled na lestvico pa kaže, da se kljub temu še ni nič zgodilo, SAK je lahko kljub temu letos še prvak. Pri diferenci golov je bil SAK že vso sezono za Wolfsbergom in Treibachom, tako, da teh par golov ne bo odločalo prvenstva, seveda pa ta poraz SAK boli. In še kako!

Trener Wolfgang ve za razlog, ker mu je manjkalo iz kadra 8 igralcev (Aleksič, Vukovič, Lausegger, Camber, Bürgler, Oraže, Klarič, Benkovič), med tekmo sta izpadla še Marjan Koletnik in Čeglaj. Eberhard: »Torej je manjkalo 10 igralcev, igrali smo praktično z amatersko ekipo.«

Razlog je torej znan, toda poraz leži vsem v želodcu. Ta petek se bo del teh igralcev vrnil in vsi so radovedni na reakcijo ekipe. Zmaga proti Spittalu bi bila edini pravi odgovor.