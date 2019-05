Pravijo sicer, da šport ni politika in obratno, toda pri tekmah SAK je bilo to vedno nekako drugače. Predvsem, ker se je pri ustanovitvi SAK leta 1970 prvič pojavila v imenu nogometnega klub uradno beseda »Slovenski…« (ime je izbral Zdravko Inzko).

V politično razburkanih 70-ih in 80-ih letih je bila s tem vloga SAK zelo jasna. Kot zbirni klub koroških Slovencev se je bilo treba postaviti za pravice koroških Slovencev. Šele v 80-ih letih je SAK prvič igral v Pliberku, v občini, kjer sicer večina prebivalcev govori slovensko, Slovenci pa niso bili enakopravni in so bile v tem oziru tekme vedno nadomestni boji za pravice slovenske narodne skupnosti.

S tega vidika je danes marsikaj drugače. V Pliberku stojijo leta 2019 po vsej občini dvojezični napisi, na občinskem uradu je slovenščina uradni jezik, vrtec je dvojezičen, narodna skupnost ima velik Kulturni dom itd. Vsega tega pred 20 leti še ni bilo.

Ali je torej zmanjkalo motivov, da bi še govorili o večno vročem derbiju? Na vsak način je ostala športna rivaliteta. S Pliberka prihaja veliko Sakovcev, ki so se šolali v centru SAK v Pliberku. Tudi danes še starši, ki želijo slovensko okolje za svoje otroke, dajejo svoje otroke pač k SAK in ne k SVG Bleiburg. Sicer so Pliberčani leta 2016 SAK slovensko pozdravili, to pa je bila tudi edina prijaznost, ki sta si jo kluba v zadnjih letih izmenjala.

SVG Bleiburg pa je medtem zapustil Sakovec Rene Partl, v katerega so Pliberčani stavili veliko upanje, da jim bo kot licen­čni trener pomagal pri reorganizaciji mladinskega pogona in ustvaril protiutež proti centru SAK v Pliberku/Vidra vas.

Pereč je derbi v petek predvsem zaradi položaja na lestvici, Pliberku grozi izpad iz lige in vsako točko krvavo potrebuje. Daril pa verjetno Pliberk od SAK itak ne pričakuje.