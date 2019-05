1. Koliko klubov gre v regionalno ligo, koliko klubov izpade v podligo?

Če izpadeta iz regionalne lige dva koroška kluba (trenutno Lendorf in Velikovec), potem izpadejo iz koroške lige trije klubi (trenutno so to SVG Bleiburg, Wölfnitz in Lind). V regionalno ligo gre en klub, največje možnosti imata ATSV Wolfsberg in Treibach.

2. Zakaj SAK ni čisto na vrhu koroške lige?

SAK je šel iz varčevalnih vzrokov v sezono z zelo majhnim kadrom 15 igralcev. Lista poškodovanih pa je letos nenavadno dolga, proti Wolfsbergu je izpadlo kar 8 igralcev.

3. Amaterji SAK se borijo proti izpadu. Zakaj je ta ekipa pomembna za SAK?

Amaterji SAK (trener Benno Germadnig) so povezava med naraščajem in člansko ekipo v koroški ligi. Igrajo večinoma 17- in 18-letni fantje, ki pa potrebujejo pomoč starejših. Če teh ni, ker morajo vsi pomagati pri velikih v koroški ligi, potem pridejo mladinci v težave. 1. maja pa so premagali Metlovo, ki je sodila med velike favorite lige.

4. SVG Bleiburg in ASKÖ St. Michael sta v veliki nevarnosti za izpad. Kdo od teh dveh se bo rešil?

Ekipa v Šmihelu je dobila pozimi 6 novih igralcev iz Slovenije, ki so se počasi vživeli in so celo pred Pliberčani, ki so medtem v hudih težavah. Razšli so se s svojim najboljšim napadalcem Renejem Partlom, ki ne igra več in trenira v Šmihelu. S tem grozi Pliberčanom po več ko tridesetletju prvič izpad v podligo. Odprtih pa je še 7 tekem, ker je seveda še veliko možno.

5. Zakaj se toliko klubov brani vstopa v regionalno ligo?

Na Koroškem manjka klubom v primerjavi s Štajersko denarja in dobrih igralcev. Pred 10 leti je akademija Austrie (Waschi Mertel, Helmut König) vsako leto producirala dosti igralcev za regionalno ligo, WAC v primerjavi nič. To se pozna. VST Völkermarkt je lani poleti iskal okrepitve na Koroškem nogometnem trgu in praktično ni ničesar našel. Samo z lastnimi igralci pa ni mogoče preživeti v regionalni ligi.

6. Ali tudi SAK ne bi imel dovolj kakovostnih igralcev za regionalno ligo?

Nosilci igre SAK so prišli v leta: Tomi Riedl (34), Darjan Aleksič (33), Stephan Bürgler (31), Patrick Lausegger (28) niso ravno najbolj navdušeni, če slišijo ime regionalna liga. Lepo število mladih pa še ni tako daleč in bi moral SAK na koroškem trgu najti dodatnih 5 zelo dobrih igralcev – ki pa jih enostavno ni. Torej bi moral SAK iskati igralce v Sloveniji, kar pa je spet finančno vprašanje in bi razvoj mladih Sakovcev gotovo ne pospeševalo.

7. Kaj je letos cilj SAK?

Letos bi SAK rad dosegel vsaj 3. mesto in s tem kvalifikacijo za avstrijski pokal (top 32 klubov v Avstriji).