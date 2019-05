Doma je SAK oblast! V letošnji sezoni je SAK Posojilnica doma jasno številka 1 v Koroški ligi. Niti vodeči ATSV Wolfsberg ni boljši.

Toda pozor! ATSV Wolfsberg je na tujem najboljša ekipa Koroške lige. To pomeni, da se bosta v petek ob 18:00 v Welzeneggu duelirali najboljši ekipi doma in na tujem. SAK je na tujem sicer slabši od ekip iz Pliberka in Šmihela, kar posta-vlja vprašanje, kje so razlogi.

Proti Wolfsbergu bo torej SAK spet lahko gradil na svojo neverjetno moč na domačem igrišču, kjer je trava lepa kot preproga doma v sobi, temno zelena in na milimeter točno postrižena. Z zmago bi postalo prvenstvo na mah spet napeto, če ne, pa se je verjetno Wolfsberg z vlakom v regionalno ligo že odpeljal. Da to tega ne bo prišlo, je prepričan trener Eberhard.