Pliberk Po treh zmagah v finalni seriji na štiri zmage je kazalo, da bodo Dobljani proti Waldviertlu brez problemov branili naslov avstrijskega prvaka. Na velikonočno nedeljo v Zwettlu je prišlo drugače – Dobljani so odigrali eno izmed najslabših iger sezone in podlegli z 0:3 v nizih.

Minulo sredo je sledila peta tekma finalne serije in Waldviertel je prišel polno samozavesti v pliberško JUFA areno. Dobljani so začeli dokaj nervozno. Prvo zaključno žogo v prvem nizu so imeli Dobljani, drugo Waldviertel. Odbojkarji SK Posojilnica Aich/Dob so izkoristili svojo četrto zaključno žogo in niz zaključili pri 29:27.

Drugi niz se je začel zelo izenačeno. S serijo odličnih servisov Mateja Mihajloviça pa je Dob proti koncu drugega niza povedel na 22:19. Za končni rezultat 25:21 v drugem nizu je poskrbel Markkus Keel.

V tretjem nizu so Dobljani od začetka pokazali boljšo odbojko in povedli na 15:10. Prednosti niso dali več iz rok in dobili tretji niz s 25:20.

Po zadnji žogi so igralci prejeli medalje in pokal. Nato pa so skupaj z navijači praznovali tretji naslov Dobljanov. Praznovanje se bo nadaljevalo danes v petek, ob 16.30 v šotoru Vigrednega sejma na pliberškem jormaškem travniku.

»Po nedeljskem porazu so bili fantje pod strašnim pritiskom, kajti v glavah igralcev, navijačev in funkcionarjev je bilo že, da bomo uspeli naslov v nedeljo in to je privedlo do tega, da smo začeli dvomiti vase. Pravim, da je črv najbolj nevarna žival za športnika in ko črv začne drezati, nisi več samozavesten. Sem iskreno vesel, da nam je uspelo. Mihajloviç je odigral lidersko, kapetan Nejc Pušnik je s svojimi izkušnjami vodil in umiril ekipo in smo tako obdržali naslov v Pliberku,« je povedal trener Dobljanov Matjaž Hafner.

»Uspelo je in ni bilo enostavno. Trepetali smo do konca, nismo bili suvereni. Igralci so bili z živci na koncu. Bodimo veseli, da je Waldviertel tudi pokazal živce,« je povedal športni direktor Dobljanov Martin Micheu.

»Po vsakem naslovu prvaka so občutki fenomenalni. Walviertel je bil zelo neprijeten nasprotnik. Kljub temu, da smo zmagali serijo 4:1, so bili enakovreden nasprotnik in odločale so malenkosti. V odločilnih trenutkih smo ohranili trezno glavno,« pa je povedal kapetan Dobljanov Nejc Pušnik.