Zwettl V razprodani dvorani v Zwettlu je minulo nedeljo potekala druga tekma finalne serije avstrijskega državnega prvenstva v odbojki med SK Posojilnica Aich/Dob in Union Raiffeisen Waldviertel.

Tekma se je začela dokaj izenačeno, Waldviertel je na parketu dal vse od sebe. Dobljani so kmalu vodili in pri 16:11 je kazalo, da je niz že odločen. Waldviertel se je z borbeno igro in pomočjo domačih navijačev spet približal na 16:15. Do konca prvega niza je tekma ostala odprta, Waldviertel je v napredovanju imel največ tri točke zaostanka in je še branil prvo zaključno žogo Dobljanov pri 24:22. Dobljani so dobili prvi niz s 25:23.

Dobljani so v drugem nizu že vodili z 10:4, nato je Waldviertel ostal od mrtvih in se spet približal na 11:10 za Dobljane. Dobljani pa so bili preveč nervozni, kot že v prejšnjih tekmah sezone niso bili v stanju držati konstantnega nivoja igre. Odločilno je bilo obdobje pri 20:20. Sledila sta napad Bornemanna in as Bartoša in Waldviertel je vodil z 22:20. Pri 24:21 za Waldviertel je ekipa iz Spodnje Avstrije izkoristila že prvo zaključno žogo in izenačila na 1:1.

Tekma je ostala odprta, najprej 12:12, nato so Dobljani spet ušli Waldviertelu in povedli na 18:13, Waldviertel je naprej zaostajal. Dobljani pa so dobili tretji niz s 25:21.

Tudi četrti niz je bil izenačen, 16:16, nato 22:22. Nato so Dobljani povedli na 24:22 in izkoristili prvo zaključno žogo in dobili tekmo s 3:1 v nizih.

Tretja tekma finalne serije v sredo, 17. aprila je potekala po redakcijskem zaključku. V primeru, da so Dobljani dobili tudi to tekmo, pa lahko že 21. aprila v Zwettlu postanejo avstrijski prvak. Nasprotnika po dobri drugi tekmi vsekakor ne smejo podcenjevati.