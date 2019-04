Pliberk Minulo sredo se je za odbojkarje SK Posojilnica Aich/Dob začela finalna serija državnega prvenstva. Kot že lani je tudi letos nasprotnik v finalu Union Raiffeisen Waldviertel. Finalna serija se igra po sistemu best-of-seven, torej na štiri dobljene igre.

Prvo tekmo minulo sredo v pliberški JUFA areni so Dobljani dobili s 3:1 (25:20, 25:21, 17:25, 25:18) v nizih. Z močnim pritiskom servisa so Dobljani dobili prva dva niza. V tretjem pa je koncentracija popustila in so izgubili tretji niz s 17:25.

Četrti niz je bil spet jasno v rokah Dobljanov, ki so dobili prvo tekmo finalne serije. Že lani so Dobljani dobili prvo finalno tekmo s 3:1 v nizih, finalna serija pa se je kon-čala po štirih tekmah.

Druga tekma je na sporedu v nedeljo v Zwettlu, tretji obračun pa bo v sredo, 17. aprila, spet v Pliberku. Četrta tekma sledi 21. aprila v Zwettlu. Če bo potrebno, bodo naslednje tekme v sredo, 24 aprila, v nedeljo, 28. aprila, in v torek, 30. aprila.

Vse tekme se začnejo ob 20.25 in bodo na ogled na avstrijski televizijski postaji ORF Sport+.