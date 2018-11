Kros tek

Dijaki Slovenske gimnazije ter VŠ Šentpeter so na okrajnem in deželnem prvenstvu v kros teku dosegli odlične rezultate.

Celovec/ Šentpeter Dekleta in fantje Slovenske gimnazije, ki so se v spremstvu Magdalene Kulnik in Hedwig Figoutz udeležili okrajnega tekmovanja v kros teku, so dosegli zelo razveseljive uvrstitve. Dekliška ekipa je odnesla zmago in se s tem kvalificirala za deželno prvenstvo. Dekleta so za sabo pustila tudi šolo s športnim težiščem. Najhitrejši dijakinji Slovenske gimnazije sta bili Anja Partl (2. mesto) in Sara Wutti (3. mesto).

Obe fantovski ekipi sta pa dosegli odlično 3. mesto. Najboljši fant nižje stopnje je bil Jan Ogris-Martič (3. mesto), na stopnjičke pa je v kategoriji najstareših dijakov uspelo tudi Mateju Rozmanu.

1. in 4. mesto za VŠ Šentpeter

Z zmago na okrajnem prvenstvu se je tudi dekliška ekipa Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter kvalificirala za deželno prvenstvo. Tudi tam so šentpetrska dekleta pokazala talent in dosegla odlično 4. mesto. Najhitrejša dijakinja je bila Karin Cukjati, ki je kot četrta za las zgrešila stopnjičke.

Prvo mesto za Slovensko gimnazijo

V kategoriji za tretje in četrte razrede se je tudi dekliška ekipa Slovenske gimnazije pomerila na koroškem prvenstvu v centru Wahaha s šolami iz cele Koroške in zasedla odlično 1. mesto.

Najboljši tekačici dneva sta bili Anja Partl (3. mesto) in Sara Wutti (4. mesto). A tudi Ana Deutz, Alina Kunčič in Elisabeth Bluch so z zelo dobrim tekom doprinesle k zmagi ekipe. Škoda je le, da to leto ni avstrijskega prvenstva, je povedala mentorica Magdalena Kulnik.