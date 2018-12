20 let radio AGORA 105,5 že prinaša svež veter v koroški eter. Nekomercialni svobodni radio od vsega začetka s slovenskim in večjezičnim sporedom ne nagovarja samo slovenske narodne skupnosti, temveč tudi daje prostor temam in osebam, ki bi v ostalih medijih ne dobili prostora.

Oddajati je radio AGORA začel 26. 10. 1998. Po 12 ur na dan sta na začetku frekvence 105,5 AGORA in Radio Korotan šla v eter. 21. 3. 2004 je v kooperaciji s slovenskim sporedom ORF bil uresničen nov model polnega radijskega programa za koroške Slovence. Od 21. 5. 2012 naprej pa je bilo mogoče radiu AGORA prisluhniti tudi na južnem Štajerskem s posebnimi oddajami za štajerske Slovence.

Praznovanje 20. obletnice v celovški Theaterhalle 11 se je začelo s podijsko diskusijo na temo dodatna vrednost svobodnih medijev. Poslovodja radia AGORA Angelika Hödl je kot značilnost svobodnega medija izpostavila neodvisnost od strank in ver, nekomercialnost, odprt dostop vsem zainteresiranim in neprecenljivo vlogo informiranja v demokracijah. Helga Schwarzwald, poslovodkinja združenja avstrijskih svobodnih radijev, v katero je včlanjenih 14 avstrijskih radijev, je spregovorila o lokalni zasidranosti in digitalni biblioteki svobodnih radijev, ki medtem vsebuje nad 100.000 prispevkov. Mediji naj bi veljali kot korektiv vladajočim in bili četrta veja oblasti, je povedala Rubina Möhring, predsednica društva Reporter ohne Grenzen. Larissa Krainer s celovške univerze pa je omenila nazadnje vedno pogostejši pojav razvrednotenja medijev skozi politiko.

Predavanje Teodorja Domeja o 500-letni zgodovini slovenske narodne skupnosti v Celovcu, počastitev najdalje aktivnih redakterjev oddaj, pesmi upora skupine Prapotnice in DJ-ji radia AGORA so zaokrožili praznovanje obletnice. Pozdravne besede sta spregovorila deželna poslanka Ruth Feistritzer in celovški mestni svetnik Franz Petritz. Angelika Hödl pa je prebrala še nagovor predsednika društva Lojzeta Wieserja, ki se praznovanja ni mogel udeležiti.