Ljubljana Zveza kulturnih društev Ljubljane je ta torek v atriju Mestnega muzeja Ljubljana podelila predsedniku Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva Lovru Sodji častno priznanje »za izjemen prispevek na področju medkulturnih izmenjav in krepitev vezi med Slovenijo in sosednjo Avstrijo ter dolgoletno organizacijsko in ustvarjalno delo v okviru vsakoletnih Koroških kulturnih dni v Ljubljani.« Sodja, ki piše za Novice o kulturnem dogajanju v slovenski prestolnici, je bil dolgoletni ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem.