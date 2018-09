Le streljaj stran od znamenite Postojnske jame, slabih 15 kilometrov južneje, omogoča Park vojaške zgodovine v Pivki neposreden stik z izjemnimi vojaškimi eksponati, pomembnim vidikom človekove resničnosti.

Pivka Tam, kjer je pred skoraj 90 leti italijanska vojska postavila ogromen kasarniški kompleks, kjer je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) po letu 1945 imela nastanjeno ogromno tankovsko brigado in kjer je po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 Slovenska vojska (SV) imela vadbeni poligon, je pred 12 leti zrasel Park vojaške zgodovine Pivka, največji muzejski kompleks v Sloveniji in daleč naokoli, ki obiskovalcem omogoča neposreden stik tudi z vojaško tehnično dediščino.

Muzejsko turistično središče obiskovalcem, kar tretjina jih danes prihaja že iz tujine, z več razstavami in zbirkami daje na ogled vojaško tehniko iz ameriške, sovjetske, nemške ali jugoslovanske produkcije, deloma še iz druge svetovne vojne in iz let po njej, kakor sta znamenita ameriška tanka Sherman in Patton ali sovjetski T34/84, ki ga je uporabljala tudi partizanska vojska, ali pa legendarni nemški protiletalski top Flak 88.

Posebej zanimiv je paviljon A. V njem je izredno nazorno prikazana pot Slovenije v samostojnost, tudi z originalnimi video posnetki iz desetdnevne vojne za Slovenijo, razstavljena so vojaška vozila in letala, ki jih je uporabljala JLA, med njimi ameriška reaktivna lovca Thunderjet in Sabre, ki sta prišla v Jugoslavijo v 50. letih 20. stoletja z vojaško pomočjo ZDA. Jugoslavija je bila namreč ena redkih držav, ki je v času hladne vojne uporabljala tako sodobno ameriško in sovjetsko oborožitev. Hkrati so bili v uporabi sovjetski lovci Mig-21 in ameriški Sabri ter sovjetski tanki T-55 in ameriški M47. Mig 21 je v Pivki tudi razstavljen, posebna pridobitev pa je simulator za to letalo z originalnim sedežem in ročico, ki so ju nadgradili z računalniško simulacijo in VR očali. Na njem je v živo mogoče preizkusiti letenje s tem legendarnim reaktivcem. Nekdanji piloti, ki so preizkusili simulator v Pivki, ga opisujejo kot zelo realno izkušnjo letenja, pravi direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjan-čič. Obenem poudarja, da Park s tem sledi sodobnim muzejskim trendom, da eksponati niso samo na ogled, temveč tudi na otip in doživetje. V ta koncept sodi tudi najbolj odmeven del muzeja, jugoslovanska diverzantska podmornica P-913 Zeta, ki jo je mogoče spoznati in doživeti tudi od znotraj.

Kot pravi direktor Boštjan-čič, z muzejem opozarjajo tudi na grozote vojne in trpljenje, ki ga povzroča, kljub usmerjenosti v mir ali prav zaradi nje pa nočejo zamolčati pomembne vloge vojske v zgodovini človeštva. Neposredno je marsikaj od tega mogoče spoznati v Parku vojaške zgodovine Pivka južno od Postojne (www.parkvojaskezgodovine.si) skozi vse leto, med 14. in 16. septembrom letos pa še posebej na Festivalu vojaške zgodovine.

Park der Militärgeschichte Pivka www.parkvojaskezgodovine.si

Nur 15 Kilometer südlich von Postojna, weithin berühmt für seine imposante Grotte, befindet sich der Park der Militärgeschichte Pivka, ein Museum großer Dimensionen und außerordentlicher Erlebnisse. Militärtechnik aus amerikanischer, sowjetischer, deutscher oder jugoslawischer Produktion, teilweise aus dem Zweiten Weltkrieg, kann dort von nächster Nähe kennengelernt werden, darunter die legendären amerikanischen Panzer Sherman und Patton oder das sowjetische Pendant T34. Besonderes Interesse weckt bei den Besuchern der Pavillon A, in dem die Staatswerdung Sloweniens dokumentiert wird, wo Kriegsgerät der ehemaligen jugoslawischen Volksarmee zu besichtigen ist, darunter das amerikanische Jagdflugzeug Sabre und eine sowjetische Mig 21, und wo das jugoslawische U-Boot P-913 Zeta zu besichtigen ist. Nicht nur von außen zu besichtigen, sondern man kann es auch von innen erkunden. Und die Mig 21 kann man übrigens auf dem Flugsimulator mit originalem Mig-Sitz und Steuerknüppel auch fliegen.