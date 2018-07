Čebele z opraševanjem neposredno vplivajo na kakovost in kvantiteto hrane, zato je 20. maj postal na pobudo Slovenije svetovni dan čebel.

Šentpeter Generalna skupščina Združenih narodov je s posebno resolucijo decembra lani razglasila 20. maj za svetovni dan čebel in okoli tega dne je bilo praznično tudi med slovenskimi čebelarji na Koroškem, saj je predlog za svetovni dan pri OZN na pobudo Čebelarske zveze Slovenije dala prav Slovenija. Minuli četrtek sta general-ni konzulat Republike Slo-venije in višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru vabila v Ražunovo dvorano tamkajšnje šole. In kdor je prišel, je imel kaj izvedeti, predvsem pa uživati. Čebelarstvi Cuderman z Obirskega in Jere iz Dobrunj pri Ljubljani sta namreč predstavili svoje čebelje pridelke. Poleg domače strdi na primer odličen medeni liker ali krepčilni in zdravilni cvetni prah iz čebelarstva Cuderman, ali pa dovršeno medeno vino ter izjemno medeno penino – narejena je iz strdi, pa vseeno se zdi, da se v njej okusi vsak vinski grozd posebej – iz če-belarstva Jere.

Obe čebelarstvi, ki sta svoji hčerki zaupali šentpetrski šoli, delujeta po načelu, da je regionalno pridelana hrana najboljša, kar seveda velja še posebej za strd. Vsak evro, ki ga tak med stane več kot od bogsivekje uvoženega, je namreč pametna investicija v lastno zdravje in tudi domače kmetijstvo in gospodarstvo. Kajti čebelarji s svojimi čebeljimi družinami skrbijo za pridelke v domačem okolju. »Čebele z opraševanjem neposredno vplivajo na kakovost in kvantiteto hrane,« je opozoril Mirko Cuderman. Nika Jere pa je dodala, da je tretjina svetovne hrane neposredno odvisna od čebel.

Osrednja slovenska proslava ob svetovnem dnevu čebel je v nedeljo potekala v Žirovnici, kjer se je v bližnji Breznici 20. maja 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Predsednik Slovenije Borut Pahor je v svojem govoru poudaril, da so čebele čedalje bolj ogrožene, del odgovornosti za to nosi človek in svetovni dan ga bo še enkrat več spomnil na odgovornost za varstvo narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti.