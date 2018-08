Poletna fotografska razstava v dunajski galeriji PHOTON

Dunajska galerija PHOTON je avstrijska podružnica istoimenske ljubljanske galerije za umetniško fotografijo. Že vrsto let se v njej vrstijo zanimive razstave, na katerih se predstavljajo z izvirnimi, velikokrat tudi eksperimentalnimi fotografijami slovenski in avstrijski, a tudi drugi umetniški fotografi. Letošnja poletna razstava v juliju in avgustu z izbranimi fotografijami, ki so nastale ob gostovanju ljubljanske glasbene rock-skupine LAIBACH v severnokorejskem Pjongjangu, je posebno zanimiva iz različnih razlogov.

Koncert skupine LAIBACH v Severni Koreji so pripravili leta 2015 ob sedemdesetletnici prenehanja japonske vojaške zasedbe in osvoboditve Korejskega polotoka ob koncu druge svetovne vojne. To je bil prvi nastop kake zahodne glasbene skupine s popularno družbenokritično glasbo v Severni Koreji. Koncert je bil zaradi cenzure sicer nekoliko prikrojen na severnokorejske razmere. Program z bolj umirjenimi zvoki in le z drobci za LAIBACH tako značilne udarne glasbe je severnokorejska javnost, ki je navajena na popolnoma drugačne nastope, očitno ugodno sprejela. Seveda pa je vprašanje, če je pravilno razumela provokativno kritično filozofijo te mednarodno uveljavljene slovenske glasbene skupine.

Norveški režiser, aktivist in umetnik Morten Traavik je v tej zvezi posnel s skupino LAIBACH dokumentarni film Liberation Day, ki so ga prvič predvajali leta 2017. Ob koncertu in snemanju filma je nastalo veliko fotografskega gradiva, ki so ga pripravili člani skupine LAIBACH, snemalci in fotografi Jean Valnoir, Jure Tepina, Tor Jorund Pedersen in Daniel Miller. Različni posnetki nudijo pogled v vsakdan prebivalstva v državi, ki je tako rekoč odrezana od ostalega sveta. Nekatere fotografije prikazujejo kraje, ki jih nikoli ali pa le redko vidimo. Stalinistično komunistična Severna Koreja je težko dostopna. Fotografiranje je praktično skoraj onemogočeno, saj je za vsak posnetek potrebno uradno dovoljenje. Oblasti natan-čno in strogo opazujejo obnašanje in gibanje tujcev, ki so s turistično vizo prišli v državo. LAIBACH seveda ne bi bil LAIBACH, če bi se teh pravil držal. Vedno znova so namreč člani skupine skušali uradne severnokorejske predpise nekoliko prekoračiti. Zato so nastali nekateri manj togi in sproščeni posnetki.

Mnoge fotografije z dunajske razstave še niso bile nikoli javno predstavljene. To gradivo, nastalo s skupino LAIBACH, pa je dopolnjeno s fotografijami treh poklicnih fotografov, ki so v zadnjem času prav tako obiskali Severno Ko- rejo in skušali kljub strogim uradnim predpisom ustvariti izvirne posnetke tamkajšnjega življenja. Slovenec Matjaž Tančič, Kanadčanka Nathalie Daoust in Nemec Martin von den Driesch so avtorji tehnično izvirnih in zahtevnih barvnih fotografij z različnimi motivi. Matjaž Tančič preseneti z motivom skupine maocetungovsko uniformiranih severnokorejskih deklet ob moškem, ki sedi pred nekim poslopjem na stolu in igra na harmoniko. Martin von den Driesch se predstavi s fotografijo borbene »rdečearmejke« v gorati pokrajini ob vodi, ki je nastala leta 2014. Iz leta 2016 je fotografija Nathalie Daoust Korejske sanje, ki očitno prikazuje v muzej spremenjeni budistični tempelj z žensko s sončnikom in dvema brezodzivno mimo hitečima mladima domačinoma. Osrednja fotografija brez imena avtorja prikazuje skupino LAIBACH ob velikem poslopju. Nastala je verjetno pred koncertom.

Dunajska razstava, ki jo je pripravil kurator Dejan Sluga, bo med 6. septembrom in 19. oktobrom na ogled tudi v ljubljanski istoimenski galeriji PHOTON.