Prejšnjo sredo je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik absolviral svoj prvi delovni obisk pri organizacijah koroških Slovencev.

Celovec Na svojem prvem uradnem obisku v Celovcu je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik v prostorih generalnega konzulata RS opravil spoznavna srečanja s predstavniki organizacij slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Pogovore s predstavniki političnih, gospodarskih, izobraževalnih, kulturnih, znanstvenih in športnih organizacij, ki so predstavili svoje delovanje, želje in probleme, je označil za zelo koristne in produktivne. Ocenil je, da je zagotovitev finančnih sredstev za ohranitev bogatega delovanja slovenskih ustanov najbolj pereče vprašanje, saj je bistven element za ohranjanje slovenskega pogovornega jezika na Koroškem. Po opravljenih pogovorih je Česnik na tiskovni konferenci informiral javnost o svojih vtisih in pozval avstrijske in slovenske politike, da najdejo rešitev, ki bo dobra za ljudi in obe državi.