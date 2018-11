Z uresničevanjem idej, ki naj bi jih zamisel pobudila, in manifestom za mir si iniciatorji želijo prizadevati za pozitivno prihodnost v alpsko-jadranski regiji in se upreti veliki regresiji v evropski politiki.

Celovec Nad 200 udeležencev je obiskalo nedeljsko srečanje v deželnem arhivu ter prisluhnilo prispevkom, govorom in izjavam v treh jezikih, nemškem, italijanskem in slovenskem. Informativno in premišljeno zasnovano prireditev so strnili s podijsko diskusijo ter sklepnimi mislimi in predlogi. Glasbeno je popoldan polepšala skupina instrumentalistov EXTRA3 TRILATERAL, pokroviteljstvo nad prireditvijo pa sta prevzela predsednika Avstrije in Slovenije Alexander Van der Bellen in Borut Pahor.

Povod za »trinacionalno« srečanje v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu in manifest je bila 100. obletnica konca prve svetovne vojne. Cilj za sedanjost pa je, da bi iz svetovnih vojn potegnili zaključke, namreč, da rasizem in kultura nasilja vedno znova vodita v vojno, osiromašenje in sovraštvo. Ta spoznanja naj se razvijejo v poziv za demokratično, ekološko ter mirno in združeno Evropo, ki upošteva mednarodnopravne norme o azilu, vodi humano politiko do azilantov in spodobno priseljevalno politiko, Evropo, ki se bori zoper vzroke bega, ki čuva socialne pravice vseh ljudi na tej celini in s socialno-ekološkim preobratom ustvarja tla za dolgotrajno prihodnost – in v poziv za mirovno regijo Alpe-Jadran kot regionalno konkretizacijo vodilne ideje »War is over! If you want it.«

Alpsko-jadranski manifest za mirovno regijo je na nedeljski prireditvi predstavil Werner Wintersteiner. Glavni govorniki so bili pisateljica Anna Baar, predstavnica Slovenske matice ter Slovenskega centra PEN Ignacija Fridl Jarc in zgodovinarka Anna Di Gianantonio. Krajše komentarje so prispevali predsednica iniciative Vobis Cristina Beretta s celovške univerze, ki je skupaj z organizatorjem Marjanom Sturmom moderirala srečanje, Sandro Cargnelutti od Legambiente, predsednik zbornice kmečkih delavcev Rudolf Dörflinger, Mira Miladinoviç Zalaznik z Inštituta Nove revije, Dino Spanghero in Giorgio Zanin. Na koncu so sodelovali pri okrogli mizi ter svoja razmišljanja podali Horst Peter Gross (Avstrija), Franco Uda (ARCI, Italija ter bivši diplomat in predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič (Slovenija). Zanimivi in atraktivni so raznoliki pristopi, razmišljanja in ideje za mirovno regijo Alpe Jadran, med njimi predlog o Alpe Adria Card, s katero naj bi si vsakdo v tej regiji lahko ogledal vse kulturne zanimivosti. Izvrsten je tudi predlog o obveznem učenju jezikov sosedov, nadalje, da se vsakdo priznava h kulturni raznolikosti, ki je v tem prostoru bila in je prisotna, pa še vrsta dobrih idej od gospodarskega sodelovanja do nacionalnega parka po zamisli naravovarstvenikov.