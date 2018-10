Celovški planetarij to soboto prvič vabi na potovanje v naše Osončje v slovenskem jeziku. Tokrat celo brezplačno.

Celovec Mars, Saturn, Jupiter ali Venera – s sondami je človeštvo že raziskovalo planete našega Osončja. A nihče še ni bil tam. V celovškem planetariju je že sedaj mogoče obiskati svetove onstran naše domače Zemlje, ki jih utegnejo avstronavti raziskovati šele v prihodnjih desetletjih ali celo stoletjih.

Nova predstava Planeti – ekspedicija v Osončje namreč obiskovalcem planetarija prikaže planete v virtualni resničnosti tako, kakor jih bodo obiskovalci z modrega planeta nekoč utegnili viditi. Potovanje po velikanskih dolinah in kanjonih ali na ogromne vulkane na Marsu in skozi silovite viharne vrtince Jupitra pa je odslej – in prvič – mogoče doživeti tudi v slovenskem jeziku. Predstavo, ki temelji na najnovejših znanstvenih odkritjih in ki jo je v dveletnem delu pripravilo 19 planetarijev iz Avstrije, Nemčije in Švice, je v slovenščino prevedla Sanje Fenkart, v studiju radia Agora pa je besedilo posnela Nadja Volavšek Kurasch.

To soboto, 20. oktobra, ob 20. uri bodo predstavo Planeti – ekspedicija v Osončje premierno predstavili v slovenskem jeziku v celovškem planetariju (poleg Minimundusa na Beljaški cesti). Vstop je prost, zaželene pa so rezervacije po telefonu (0463 21 700) ali na elektronski naslov [email protected]