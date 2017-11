Nadja Braunstingl, kandidatka G!LT: »Ne za leve ne za desne, ampak za pravilne rešitve«

Nadja Braunstingl, rojena Kovačič, kandidira na državnozborskih volitvah za gibanje G!LT na Dunaju na drugem mestu.



Cilj gibanja G!LT je med drugim, da na volišča pripelje volilne abstinente. Zakaj naj bi se odločili za to stranko, če jih že druge niso prepričale?

Nadja Braunstingl: Ker G!LT ponuja politično alternativo, ki ni ideološko zaznamovana. G!LT želi uvesti odprto demokracijo in državljane bolj vključiti v politični sistem. Zato se načelno razlikujemo od drugih strank.

Pri kandidatih G!LT se zdi, da so idejno precej različni. Kaj je sploh idejni program gibanja?

Za G!LT je v ospredju, da najde politične rešitve za probleme v Avstriji. Te naj ne bi bile leve ali desne, temveč pravilne. Zato je vseeno, kdo predstavlja v parlamentu odprto demokracijo, kajti odločitve so zadeva dogovorov v parlamentu državljanov.

Izbor kandidatov G!LT je potekal precej nenavadno, med drugim z žrebanjem. Kaj kandidate tega gibanja kvalificira?

Ljudi združuje, da jim preseda zastoj pri reformah in prepiranje med strankami. G!LT je alternativa za vse tiste, ki so izgubili prepričanje v verodostojnost političnih strank. Združuje nas volja in ta kvalificira naše kandidate, da izboljšajo politično kulturo v državi.

G!LT naj bi prispeval k razvoju predstavniške demokracije. Kaj ji manjka sedaj in v kakšno smer naj bi se razvila?

Manjka prave ponudbe. Pri referendumih zastaviti vprašanja z da ali ne in jih nato v državnem zboru na kratko obravnavati, je premalo. Želimo uvesti odprto demokracijo, namesto da nam vladajo od zgoraj navzdol. Ljudstvo naj sámo najde svoje rešitve.

Kaj ponuja G!LT slovenski skuposti na Koroškem in narodnim manjšinam v Avstriji nasploh?

Manjšine so pomemben del Avstrije. Na njihovem hrbtu so izvajali že premnoge politične boje. Samovolja in politični motivi so privedli do smešnih in neznosnih situacij, pomislimo samo na dvojezične table na Koroükem. G!LT lahko prispeva, da se take samovoljnosti končajo, ker gre za korist ljudi in ne za ideološka počutja.

Nadja Braunstingl (44), rojena Kovačič, je po maturi na Slovenski gimnaziji odšla na Dunaj, kjer na centru za inkluzivno in posebno pedagogiko poučuje otroke z motnjami sluha. Za gibanje G!LT, ki ga je ustanovil kabaretist Roland Düringer, na državnozborskih volitvah kandidira na Dunaju na drugem mestu.