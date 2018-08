Minuli petek se je na prvi seji sestal Zbor narodnih predstavnikov (ZNP) in izvolil novo vodstvo za pet let. ZNP je tudi potrdil predsednika predsedstva NSKS.

Celovec Za predsednika Narodnega sveta v prihodnji petletni mandatni dobi je ZNP potrdil Zdravka Inzka, ki je stal na čelu NSKS že v minuli periodi. Inzko bo člane predsedstva izbral ter predstavil ZNP letos jeseni. Za novega predsednika ZNP, najvišjega telesa odločanja pri Narodnem svetu koroških Slovencev, pa so na ustanovni seji izvolili Nantija Olipa iz Sel, za njegovega namestnika pa Christiana Uraka, ki prihaja iz Šentprimoža.

Olipova izvolitev je bil logični odsev rezultata volitev, na katerih je Olip za predsednikom NSKS (ene treh narodnopolitičnih organizacij koroških Slovencev) Valentinom Inzkom prejel največ prednostnih glasov. Napor za volitve se je za Narodni svet obrestoval in je izreden dokaz za bazično demokracijo, je za slovenski spored ORF povedal Olip, ki opozarja na izredno pester sestav ZNP. Zbor da je tako raznolika, živa in pisana mešanica mladih in starejših, kot redkokdaj poprej, v njem pa so zastopani domala vsi poklici. Bazična demokracija se je za Narodni svet koroških Slovencev vsekakor obnesla, poudarja Olip. Za vstop v ZNP se je potegovalo na letošnjih volitvah skupno 73 kandidatk in kandidatov.

Nanti Olip, ki hkrati vidi za prihodnost tudi veliko izzivov, je najprej izrazil svoje zadovoljstvo nad sestavom novoizvoljenega Zbora narodnih predstavnikov, v katerem rad prevzema funkcijo predsednika. Vodstvo ZNP je bilo v minulem mandatnem obdobju v rokah Sonje Kert Wakounig, Nanti Olip pa je bil poslovodeči podpredsednik NSKS in selski podžupan. Slednji funkciji je po nastopu službe kot strokovni nadzornik za verouk na dvojezičnih ljudskih šolah oddal.