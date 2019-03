Minulo sredo je Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem vabil na redni občni zbor v klub SMO v celovško Spengergasse.

Simon Rustia je bil za še en mandat potrjen za predsednika kluba: »Ozrli smo se nazaj na uspešno leto. V klubu smo imeli veliko novih obiskovalcev, še posebej stalnice, kot so to Slovenski dnevi, so bile zelo dobro obiskane in smo nudili izreden spored.«

V pogovoru Rustia izpostavlja še klubski zbor, ki ima 25 pevcev in ga vodi Kristina Kragelj. »Zbor korak za korakom postaja boljši.« Skupaj bodo dunajski, graški in celov-ški klubski zbor 6. junija nastopili v klubu v Gradcu.

Pred nedavnim pa je klub ustanovil še gledališko skupino, ki jo vodi Lara Vouk. »Imamo tedenske vaje. Scenarij bo prilagojen igralkam in igralcem. Energija pri prvih vajah je bila fenomenalna in zelo sem že radoveden, kaj bo iz tega nastalo.« Premiera bo v sklopu gledaliških dnevov 7. in 8. junija v Celovcu. Nastopila bo tudi lutkovna skupina KSŠŠD.

Še naprej klubaši vsak četrtek vabijo na klubski večer. Redno v klub zahajajo študenti univerze in pedagoške visoke šole. Močno zastopani pa so pri klubskih večerih zmeraj tudi študenti celovškega konservatorija, med katerimi je veliko Slovencev.

Šele pred nedavnim so dunajski, graški in koroški klubaši podpisali podporno izjavo za samostojnost slavistike na univerzah v Celovcu in Gradcu, v kateri kritično vprašujejo: ‚Kakšen naj bi bil skupni slavistični masterski študij? Nekaj predavanj v Gradcu, nekaj v Celovcu, učenje pa med vožnjo? Ali je to samo prvi korak?‘ Opozorili pa so tudi na že zdaj težke pogoje pri študiju slavistike: ‚Že sedaj, ko so predavanja le na eni lokaciji, je težko uskladiti vsa predavanja. Razlog za to je, da je slavistika podhranjena. Skoraj nemogoče je doštudirati v rednem študijskem času, saj so nekateri predmeti na voljo le vsakih nekaj semestrov – torej vsake toliko časa.‘ Rustia: »Nihče ne ve, kako bo skupni študij izgledal. Bil bi korak v napačno smer in bi študij naredil neatraktivnega.«

Odbor KSŠŠK: predsednik Simon Rustia, podpredsednik Izidor Sturm, tajnica Lena Kolter (prej: Ana Einspieler), namestnik tajnice Rok Selan, blagajnik Dorian Urank, namestnica blagajnika Marina Smolnik (prej: Janina Opetnik)