V Domu v Tinjah je minuli četrtek 28 mladincev iz Koroške in Salzburga predstavilo svoje podjetniške ideje. Znanje in vpogled v svet startupov so si dijaki med 15 in 18 let pridobili v tridnevni delavnici.

Tinje Kot pravi glavni organizator tridnevne delavnice v Domu v Tinjah, Marko Haschej so dijakom na prvem dnevu delavnice nudili znanje na področju podjetništva in startupov. Druga tematika delavnice, tako imenovanega Moonshot Pirates Bootcampa, so bile inovacije in tehnologije s pregledom kaj se na svetu na tem področju že vse dogaja. Moonshot Thinking Mindset, torej imeti cilje, ko ti vsak reče, da to ni možno izpeljati je bilo tretje področje delavnice, preden so dijaki začeli razvijati svoje podjetniške ideje za bodoče startupe.

»Že prvi večer so mladi do treh zjutraj začeli delati na svojih idejah,« pravi Haschej. Organizacijo Moonshot Pirates razen Hascheja še sestavljajo trije »gusarji«. To so Aneta Londová, Mathias Lukas in Lin Reimann. Ekipa želi pri dijakih vzbuditi podjetniško žilico in jih navdušiti za svet startupov. »Dijaki tako dobijo pristop do mreže strokovnjakov in startupov. Dobijo pa tudi pristop do znanja in inspiracije«

Na prvi delavnici Moonshot Pirates je sodelovalo 28 dijakov z osem višjih šol iz Koroške in iz Salzburga. Med njimi tudi dijaki Dvojezične TAK in Slovenske gimnazije. Po tem ko so dijaki pridobili osnovno znanje pa so z mentorji iz različnih področij od marketinga do programiranja, izpili svoje ideje. Kot poudarja Haschej so nekateri mentorji bili fizično navzoči, drugi pa so se javljali preko spleta, na primer iz ZDA ali iz Izraela. Skupaj 16 mentorjev pa je prišlo iz deset različnih držav.









Predstavili so 9 startup idej

Predstavitev podjetniških idej je potekala po shemi televizijskih oddaj, kjer se startupi potegujejo za investitorje. Tako so mladinci vnaprej določenem časovnem okviru predstavili svojih devet startup idej štiričlanski strokovni žiriji, ki je po vsaki prezentaciji še skušala dobiti odgovore na odprta vprašanja.

Predstavljene startup ideje so bile zelo različne, od skupine mladincev, ki je predstavila koncept recikliranja starih smuči do mladincev, ki hočejo razviti posebno zaščitno obleko za uboge, ki živijo v slumih po svetu. Žirija je za zmagovalca izbrala skupino, ki s svojim projektom želi upokojencem vzeti strah pred računalnikom. Preko pristojbin za posredovanje mladih, ki pomagajo starejšim pri prvih korakih in problemih v svetu novih tehnologij pa bi dijaki hoteli delati dobiček.

Ciljna publika so zavestno dijaki

Ciljna publika delavnice, torej 15 do 18-letni, pa je po besedah Hascheja zavestno tako izbrana, saj so dijaki v tej starosti na neki prelomnici med tem, da grejo študirat ali pa poklicno pot. »Hoteli smo pokazati, da je še dodatna možnost. In sicer ta, da svoje življenje vzameš v lastne roke in greš svojo pot. Ne glede na to ali res postanejo podjetniki pa smo hoteli pokazati da lahko uspeš, če samo hočeš.«

Moonshot Pirates letos prirejajo še štiri bootcampov. Ti bodo na Tirolskem, na Dunaju, v Gradcu in v St.Pöltenu. Iz cele Avstrije pa se že zanimajo za delavnice.

Po tridnevnih delavnicah pa delo Moonshot Pirates še ni mimo. »Naslednji korak je, da razvijemo digitalno platformo, kjer dijaki dobijo pristop do mentorjev in znanja. Vemo, da se tako imenovani mindset shift, torej sprememba mišljenja ne zgodi v treh dneh. Delavnica je lahko samo začetek,« pravi Haschej.