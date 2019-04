Mednarodno matematično timsko tekmovanje Bolyai 2019

16. januarja 2019 so se mednarodnega tekmovanja Bolyai, ki je poimenovano po madžarskem matematiku iz 19. stoletja, udeležile tudi tri ekipe Slovenske gimnazije, dve ekipi sta se uvrstili med najboljše v Avstriji. 2. mesto je doseglo moštvo 8.B razreda (Benedikt Haab, Urban Koblar, Jan Krušnik, Val Vovk Petrovski), moštvo 6.B razreda (Žan Kočunik, Gregor Kušej, Luka Miličiç Eržen, Valentin Pasterk) pa je osvojilo 3. mesto v Avstriji, obe ekipi sta prejeli posebno priznanje. Moštvo 7.B razreda (Krištof Grilc, Kevin Zhongkai Hu, Matej Rozman, Sebastian Visotschnig) se je uvrstilo na 12. mesto.

Mednarodno matematično tekmovanje Pangea 2019

V triasu, pred približno 250 milijoni leti, so se začeli razvijati dinozavri, vse kopno na Zemlji je tedaj bilo združeno v en sam superkontinent Pangea. Pozneje je Pangea razpadla na danes znanih pet celin.

Z naraščajočo globalizacijo dobiva mednarodna izmenjava znanja in izobrazbe vse večji pomen. Matematično tekmovanje Pangea je mednarodno, Avstrija sodeluje na pobudo Zveznega ministrstva za izobrazbo, znanost in raziskave (BMBWF). Pangea naj povezuje dijakinje in dijake iz različnih krajev, različnih družbenih slojev in različnih stopenj izobrazbe. Vsi otroci imajo možnost deliti izkušnje in veselje do reševanja zanimivih problemov z drugimi otroki. Marsikdo se je že v mladosti »inficiral« z matematičnim virusom, to bi se utegnilo zgoditi tudi zaradi tekmovanja Pangea. Naloge različnih težavnostnih stopenj so v prvem krogu namreč tako sestavljene, da jih mnogo otrok lahko reši, kar je zelo dobro za motivacijo in zbuja veselje do naravoslovja in matematike.

Slovenska gimnazija je letos četrtič sodelovala, saj so izkušnje na prejšnjih tekmovanjih bile zelo dobre, uspehi pa razveseljivi. V prvem krogu, 26. februarja, je 458 dijakinj in dijakov vseh prvih do šestih razredov 45 minut reševalo matematične probleme. Reakcije otrok so bile tudi letos zelo pozitivne, z veseljem so bili pri stvari. Informacije in naloge so na razpolago na spletni strani http://www.pangea-wettbewerb.at/.

V vsaki šolski stopnji se je najboljših 100 tekmovalk in tekmovalcev cele Avstrije kvalificiralo za finalno tekmo. Zelo razveseljivo je dejstvo, da se je 15 dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije uvrstilo med finaliste, finalna tekma pa bo potekala v soboto, 11. maja 2019.

Lanskoletni avstrijski podprvak v finalnem krogu Luka Miličiç Eržen, šestošolec realne gimnazije, se je tudi letos uvrstil na odlično 2. mesto v Avstriji, na Koroškem je prvak. Koroška prvakinja drugih razredov je Alisha Sitter, v avstrijskem merilu je zasedla izvrstno 4. mesto, koroški prvak petih razredov pa je Felix Perkonig, v Avstriji je 23. Niko Ottowitz

Za vsakim imenom je v oklepaju razred, nato uvrstitev na Koroškem, zatem uvrstitev v Avstriji: Alisha Sitter (2.D, 1., 4.), Luka Lesjak (2.C, 2., 21.), Anastasia Sophie Pulvermacher (2.C, 3., 26.), Ajda Hana Kušej (2.D, 4., 61.), Paul Čertov (3.C, 2., 66.), Sara-Maria Kropfitsch (3.C, 3., 100.), Jonas Prutej (4.C, 2., 72.), Felix Perkonig (5.A, 1., 23.), Johanna Brunner (5.A, 8., 39.), Lara Čertov (5.A, 10., 48.), Marlene Urbas (5.A, 15., 72), Luka Dovžan Kuki (5.B, 16., 89.), Lin Livrin (5.B, 16., 89.), Pij Fende (5.B, 20., 99.), Luka Miličiç Eržen (6.B, 1., 2.).