Lipa pri Vrbi Od finančnih vprašanj do disleksije (legastije) in vseh vrst vzgojnih vprašanj – razpon tematik, ki jih ljudska šola v Lipi pri Vrbi na predavanjih ponuja staršem šolark in šolarjev, je širok. Obšolski izobraževalni program poteka že peto leto in medtem pritegne obiskovalce tudi iz sosednjih in celo bolj oddaljenih krajev.

V aktualnem šolskem letu je težišče šolskih in obšolskih dejavnosti ljudske šole, ki poleg dvojezične slovensko-nemške vzgoje otrokom daje dodatno možnost poglobljenega spoznavanja angleškega in italijanskega jezika, na preprečevanju nasilja. Strokovnjaki so v starševski šoli predavali med drugim o nevarnostih digitalnih medijev za razvoj otrok in o razvoju osebnosti za preprečavanje nasilja, 27. februarja bo na sporedu naslednje predavanje o rabi konj za lajšanje učnih težav otrok, kot novost in posebnost pa bodo maja staršem o svojih težnjah in interesih predavali nekdanji gojenci lipske šole.

Za šolarje je pripravil beljaški igralec, režiser in kaskader (stuntman) Haris Bilajbegoviç učne enote za ravnanje v primeru telesnega in duševnega nasilje. »Otroci naj niso pozorni le na svoje sposobnosti, na timskost, strpnost in pravičnost, temveč morajo znati postavljati tudi meje in reči ne.« V sodelovanju z mladinskim gledališčem beljaške Studiobühne pripravljajo gledališko predstavo o preprečevanju nasilja in o integraciji, ki jo bodo uprizorili maja letos, skupaj z umetnikom Jensom Avgustom nastaja umetniški projekt, 15. marca pa bodo lipski šolarji z domačimi umetniki v Dolgi noči šol »slikali proti nasilju.«

»Odziv na starševsko šolo je odličen, pri predavanjih imamo do 60 obiskovalcev,« pravi ravnatelj ljudske šole Lipa Christian Zeichen. Posebej ponosen je na svoj učiteljski zbor, ki veliko zavzetosti in kreativnosti kaže tudi zunaj šolskih obveznosti in tako omogoča pester in bogat program šole nad Vrbskim jezerom. »Težko je najti takšno ekipo, a nekako smo se našli,« hvaležnosti ne skriva Zeichen.

Dejaven član te učiteljske ekipe je tudi Mirko Lepuschitz, ki se te dni z otroki pripravlja na razstavo na prostem z naslovom Slike na ledu (Bilder am Eis), ki jo bodo odprli v nedeljo, 27. januarja, ob 13. uri na Belem jezeru. Pri projektu sodeluje vrsta šol iz Koroške (Loče, Borovlje, Železna Kapla. Pliberk idr.) ter iz Slovenije in Italije. Lipska šola bo razstavo na največjem evropskem drsališču na prostem odprla z nastopom svojega zbora in s performansom z drsanjem na ledu. »Naši drsalci bodo nosili posebej za to priložnost sešite kostume s temo slik na ledu,« napoveduje Lepuschitz.