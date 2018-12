Celovec V Mohorjevi v Celovcu in v zrcalni dvorani koroške deželne vlade sta izdajatelja Karl Anderwald in direktor Mohorjeve Karl Hren (ob bolezenski odsotnosti soizdajatelja Petra Filzmaierja) predstavila že 25. Kärntner Jahrbuch für Politik/ Koroški politični zbornik 2018.

Na večerni predstavitvi v zrcalni dvorani koroške deželne vlade je bil gost poleg deželnega glavarja Petra Kaiserja tudi nekdanji deželni glavar Christof Zernatto, v čigar mandatu je izšel prvi zbornik. V 25 letih je prišlo po besedah Anderwalda 295 avtorjev različne provenience do besede in Hrena posebej veseli, »da pridobivamo vedno nove avtorje za sodelovanje«.

Zbornik 2018 z 19 prispevki na 304 straneh ponuja prelom političnih in gospodarskih tem, ki so zaznamovale deželo v preteklem letu dni. Glavno težišče predstavljajo deželne volitve in različni avtorji osvetljujejo vse stranke, ki so na volitvah nastopile, beseda steče tudi o kooperaciji med Enotno listo in Neosi.

Nadaljnje težišče obsega gospodarska vprašanja. Mdr. opisuje Karl Hren zgodovino in stanje zadružne banke Posojilnica, v nadaljnjem članku pa se Elisabeth Faller sprašuje, ali so regionalne banke še času primerne. V sklopu zgodovina in politika zgodovinar Ulfried Burz obravnava spominsko kulturo na Koroškem, o sodobni društveni kulturi v deželi pa piše zgodovinar Werner Drobesch. Zbornik stane 27 evrov in je izšel v Mohorjevi založbi Celovec.