Konec oktobra so Selani, to je Mešani pevski zbor in nekateri vaščani, obiskali Prago in Česky Krumlov. Pot na Češko je bila namenjena spoznavanju Prage, njenih znamenitosti in življenjskega utripa zlatega mesta ob reki Vltavi (nemško Moldau) ter ogledu Češkega Krumlova, muzejsko-panoptične arhitektonske znamenitosti in rojstnega mesta legendarnega slikarja Egona Schieleja.



Češka Pot na Češko so Selani povezali z nastopom 26. oktobra 2018 v dunajski Sivi hiši, kjer so peli na simpoziju o nacističnem sodstvu in se v sobi, kjer so za časa hitlerije sekali glave, s pesmijo poklonili trinajsterici iz Borovelj, Sel in kapelške okolice, ki so jo nacisti zaradi upora in ker so bili Slovenci, prav tam obglavili 29. aprila 1943.

Z Dunaja je Selane v Juwanovem avtobusu pot mimo plantaž vetrnic, sodobnih elektrarn menda ekološkega toka, najprej vodila v Poysdorf v Weinviertlu, kjer so se okrepčali in si ogledali hudomušne figure odnosno podobe na primer papeža Frančiška in Dalajlame in drugih bežnih pojavov nikoli mirujočega časa. V mraku so prispeli v češko prestolnico, ki se je kopala v lučeh, ki so se kot pozlačene zrcalile v cestah, mokrih od dežja. Morda zato pravimo, da je Praga zlata. Vsekakor se je ta večer pripravljala na jutrišnji praznik stoletnice razglasitve Češkoslovaške republike in konca večstoletne habsburške vladavine.

Za dve noči je hotel Olšanka Selanom nudil streho in posteljo, še pred tem pa jih je v recepciji pozdravil Fritz Lenkh, po rodu iz Zgornje Avstrije, zdaj pa avstrijski policijski ataše v Pragi, njega dni najožji sodelavec škofa Kapellarija, še pred tem pa predsednik avstrijske študentske zveze. Lenkhovi stiki in prijateljstvo s koroškimi Slovenci segajo v čase skupnega študija na teološki fakulteti v Solnogradu v prejšnjem stoletju. Pač cela večnost! Snovi za pogovor in razgovor je bilo kopasto dovolj. 27. oktobra 1918 so Čehi in Slovaki razglasili svojo samostojnost v skupni državi Češkoslovaški. Leta 1938 je Hitler nasilno razbil to državo, ki je takrat ena od redkih v Evropi bila demokracija. Po padcu berlinskega zidu in razpadu vzhodnega bloka pa so Čehi in Slovaki po mirni poti in sporazumno razdelili dediščino skupne države in šli vsak na svoje. Ostali pa so dobri prijatelji in sosedje. In jasno, da se je najvišji državni vrh Slovaške udeležil praznovanja v Pragi, obratno pa češki v Bratislavi, pa tudi francoski predsednik Macron in nemška kanclerka Merklova in drugi državniki so bili na Hradžinu, kjer je slovenski arhitekt svetovnega pomena Jože Plečnik zapustil svoje trajne sledove. Hradžina, kjer bije srce Češke in češkega naroda, si Selani zaradi državnega praznovanja niso mogli ogledati. Videli so pa ogenj kanonov, ki so s streli naznanjali pričetek slavja.

Zelo zmarnvana turistična vodička jih je gor in dol popeljala skozi mesto, se z njimi mimo arhitektonskih zakladov in čudes prebijala skozi trume turistov, tu in tam in čisto po gasilsko z njimi za skupinsko sliko pozirala pred lečo fotografovega poklicnega orodja in mimogrede natrosila vzroke, zakaj da še ni poročena. Neteološka čuda tega zanimivega ogleda Prage so ta, da se nihče ni izgubil, da nikogar nihče ni okradel ali ga vsaj olajšal za denarnico in da so navzlic masi obiskovalcev, ki jih je tega dne bilo v Pragi kot listja in trave in vse črno, Selani spoznali lepoto in krasoto mesta. V nedeljo, 28. oktobra 2018, so se morda zato tako naglo odpravili proti domu in Češkemu Krumlovu, ki je itak bil na poti in v programu, ker so v Prago prispele s Koroške zaskrbljujoče vesti in slike o razdejanjih, ki jih je povzročil ponočni vihar. Ogled Krumlova je odvrnil misli od viharja in njegovih posledic. Mesto z izredno zanimivo zgodovino in še bolj zanimivo arhitektonsko podobo v dvojnem okljuku Vltave je vseskozi bilo pomembno trgovsko, vojaško in politično središče in vozlišče, do konca druge svetovne vojne je bilo skupna domovina Čehov in Nemcev, ko so slednji zaradi nacističnega nasilja nad Čehi bili prisiljeni zapustiti domovino.

Krumlov je danes zgledno ohranjen in restavriran in mesto se postopoma zaveda svoje celovite zgodovine in je ponosno nanjo, in seveda na Schieleja. Po treh dneh intenzivnega soočanja z lastno zgodovino in spoznavanja lepot in zgodovine Prage in Češkega Krumlova so se Selani malce utrujeni, a polni zanimivih vtisov vrnili domov.