Kako vas je kot avstrijsko državljanko, ki kandira na listi slovenske Stranke Alenke Bratušek (SAB) za evropske volitve v predvolilnem boju sprejela slovenska javnost oziroma volilno telo, pa tudi konkurenti?

Angelika Mlinar: Reči moram, da se vsi do mene obnašajo zelo spoštljivo in sem tega izredno vesela.

Zakaj pa ni šlo več naprej z Neosom, ko pa ste bili pod njegovim okriljem doslej že evropska poslanka iz Avstrije?

Še vedno sem članica stranke NEOS, samo kandidiram ne več za evropsko poslanko na listi te stranke. Vedno sem bila načelna in sem se zaradi spremembe nekaterih stališč stranke do pomembnih političnih vprašanj že leta 2018 odločila, da na evropskih ne bom več kandidirala za mojo stranko. Ne bi pa kandidirala za nobeno drugo stranko v Avstriji, ker se to pač ne dela.

Že doslej ste bili ena bolj aktivnih poslank v Strasbourgu, po statistiki angažmaja celo višje od vseh dosedanjih slovenskih evroposlancev. Za kaj se boste prvenstveno zavzemali v novem mandatu, če vam ga v Sloveniji izvolijo?

Na evropskih volitvah je ključno dvoje: ubraniti moramo demokratično Evropsko unijo in vse koristi, ki jih imamo od nje. Povečati pa moramo tudi vpliv Slovenije v Evropski uniji. Izzivi pred Evropo in svetom so zahtevni, a pravi odgovor ne more in ne sme biti vrnitev v čase, ko smo ure in ure čakali na mejah in švercali kavo. Rabimo evropska sredstva za višje plače, skupen odgovor držav na migracije in učinkovit skupen nadzor na zunanjih mejah za večjo varnost. Jasno je treba tudi povedati, da v Evropski uniji ni prostora za diskriminacijo. Zato se bom še naprej borila za pravice žensk in upokojencev in za večji vpliv Slovenije v Bruslju. Slovenski evropski poslanci so doslej skrbeli samo za lastne interese, branili so Viktorja Orbana in Antonija Tajanija, namesto da bi se borili za Slovenijo. To se mora s temi volitvami spremeniti.

Mnogi govorijo o možnem vzponu desničarskih in populističnih strank na teh evropskih volitvah. Jim bo škandal z vicekanclerjem Heinz-Christianom Strachejem spodrezal krila? Vsaj v Avstriji?

Škandal je samo še eden v vrsti dokazov, da skrajni desničarji zares ogrožajo demokracijo, demokratično Evropsko unijo in s tem tudi našo blaginjo. To so nenazadnje utrpeli tudi Slovenci, ki dnevno migrirajo na delo v Avstrijo, ko so jim kar tako rekli: vi boste pa prejemali nižje otroške dodatke. To ne gre. V Sloveniji in Avstriji imamo zaradi Evropske unije močnejše gospodarstvo in močnejšo socialno državo. Orban, Strache, Salvini in drugi skrajni desničarji hočejo Unijo uničiti in nam s tem vzeti vse naše pridobitve. Tega ne smemo dopustiti. Vsi moramo prevzeti odgovornost in se temu odločno upreti. Volitve bodo zato izjemno pomembne, treba je dobiti proevropsko večino v Evropskem parlamentu in tako zagotoviti, da bo Evropska unija še naprej ostala del sveta, kjer živimo najbolje.

Kam naj gre Evropska unija? K bolj skupnemu ali naj se suverenost vrne v kar največji meri v države članice?

Zaradi povezovanja nam gre zagotovo bolje – in še nekaj je: Evropa in svet sta pred izzivi, s katerimi se posamezne države ne bodo mogle soočiti same. To je dejstvo in kdorkoli pravi drugače, živi v utvari oziroma zavaja. Upam, da bodo volivci šli na volitve in svoje zaupanje izkazali tistim, ki smo se že dokazali z našim bojem za pravičnost in demokracijo in ki lahko z našimi izkušnjami, znanjem in odločnostjo dosežemo, da bomo na dosedanjih uspehih gradili naprej.