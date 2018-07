S tremi zmagami v predtekmovanju v Volšperku se je ekipa Dvojezične trgovske akademije uvrstila v finale deželne šolske nogometne lige, ki je potekalo na nogometnem igrišču v Velikovcu. Tam so bili prisotni tako igralci akademije WAC kot tudi nekateri avstrijski reprezentanti.

Velikovec V finale so se uvrstile najboljše štiri koroške ekipe iz predtekmovanja, ki so se nato pomerile za naslov deželnega prvaka. Selektor Manuel Oraže je tudi v finalu lahko računal na celotno ekipo in tako zaigral z najboljšo postavo. S kapetanom Kristijanom Kondiçem na čelu je posadka Dvojezične trgovske akademije igrala v skupini s HTL iz Beljaka, HTL Lastenstraße in BORG iz Špitala. Prva tekma, ki so jo odigrali proti HTL iz Beljaka, se je končala z neodločenim izidom 0:0. Odločitev je padla po streljanju enajstmetrovk, kjer so nasprotnika ugnali s 5:4. Zaradi igralnega modusa so se uvrstili v finale in cilj je postal jasen: naslov prvaka!

V drugi igri sta se pomerili ekipi HTL Lastentraße in BORG iz Špitala. Zmagalo je moštvo šole BORG. Tako sta se za naslov deželnih prvakov udarili ekipa iz Špitala in ekipa Dvojezične trgovske akademije. »Naša izbrana vrsta se je borila od prve do zadnje minute, saj smo vsi imeli jasen cilj. Šli smo na zmago. Odločilna tekma je bila napeta in izenačena,« pravi selektor Oraže. Obe ekipi sta igrali taktično dobro podkovano in premišljeno. Izkazali sta se tudi kot tehnično izurjeni moštvi, ki poleg tega igrata na zelo visokem nivoju. V drugem polčasu pa je prišlo do preobrata. Z odrešilnim golom je ekipo dvojezične TAK po fenomenalni podaji Sanjina Muminoviça razveselil Dejan Maksimoviç. Njegov zlati gol je enajsterici prinesel tako želeni naslov prvaka deželne šolske nogometne lige.