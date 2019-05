Breže Vabili sta SPD Šentjanž in Bilka, udeležili pa so se tudi Selani, Borovljanci, Svečani ter Kotmirčani. Turistična vodnica Sonja Wakounig jim je spotoma razkrila številne podrobnosti in dejstva iz bogate koroške zgodovine, med drugim o knežjem kamnu in ustoličevanju koroških vojvod ter o svetniški Hemi. V Brežah samih pa so si izletniki ob strokovnem vodstvu ogledali gradnjo gradu po čim bolj izvirnih srednjeveških delovnih postopkih. Breže, sicer najstarejše koroško mesto, ki se že itak

ponašajo kar z nekaj grajskimi razvalinami in tudi z največjo koroško cerkvijo ter z mestnim zidom in vzporednim vodnim jarkom, zadnja leta zbujajo zanimanje javnosti predvsem z gradnjo gradu po izvirnem srednjeveškem načinu. Zamisel je sicer prišla iz Francije, a grad gradijo v Brežah sami. Začeli so leta 2009, zdaj pa grajski stolp že kar dobrih deset metrov štrli v nebo in bi na koncu naj bil visok dobrih dvajset metrov. Od sečnje gozda in kopanja temeljev do žganja apna, obklesavanja kamnov ter obsekavanja tramov, da o merjenju dolžine, kotov in globin in o kovaških, tesarskih in prevozniških opravilih in o orodju ne govorimo, vse to poteka čim bolj srednjeveško in seveda s takratno brzino. Marsikatero znanje in veščino, novodobno temu pravimo »tehnika«, so si morali sodelavci in sodelavke, ki jih posreduje AMS, se pravi delovni urad, dobesedno »pridelati« sami.

Pivovarniški slavolok v čast hmelju in sladu je komajda zaobjel ukaželjne izletnike iz Roža in z Gur.

Od grajskega gradbišča oz. delovišča in po kratkem postanku v kavarni in čokoladarni Craigher so se izletniki podali v najstarejšo koroško in zasebno pivovarno Hirt. Pot tja jim je pripravil in kazal Jozi Ogris Martič, Pvavc iz Bilčovsa, ki je kot sodelavec pivovarne pristojen za trgovsko mreženje tudi v Sloveniji. Tu sta on in še en kolega seznanila spodnje Rožane in Gorjance s tajnostmi in čarom pivovarjenja. Ta izredno zanimiva strokovna ekskurzija skozi svet vode, slada in hmelja se je končala ob pokušnji raznih vrst piva in zauživanju okusnega golaža. Še pred tem pa je Štefan Pinter, ki je imel izvedbo izleta na skrbi, z nekaj krepkimi in dobro namerjenimi zamahi s kijem dokazal, da zna tudi pivo odlično načepiti.

Omenjena društva že zbirajo predloge in prijave za prihodnji izlet drugo leto.