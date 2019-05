Železna Kapla Svečanost je pričel in zaključil obirski moški zbor Valentin Polanšek pod vodstvom Boža Hartmana. Govornik na letošnji proslavi je bil

Danilo Prušnik, podpredsednik ZKP, sin partizana Karla Prušnika-Gašperja in potomec znane uporniške Wölflove družine iz Lobnika. Prušnik je dejal, da je ponosen, da partizanski upor koroških Slovencev ni šel v pozabo, kar določene politične struje in stranke v deželi želijo. Svobodnjaki in BZÖ celo zahtevajo prepoved Zveze koroških partizanov, ker da je protidržavna in protiustavna združba, ker da provocira nemir in spreminja vloge žrtev in storilcev in da poveličuje morilce in njihove zločine. Zanje so partizani nasilneži, masovni morilci in teroristi.

Takšnim trditvam da se je treba upreti. Najboljši odgovor je pisana beseda, so spomini pregnank in pregnancev, med njimi njegove stare mame Marije Prušnik, ki je v pregnanskih taboriščih Eichstätt in Frauenau-rach pisala dnevnik, ter partizanov in znanstvene študije. Peter Handke pa je to spominsko literaturo in upor koroških Slovencev dvignil na svetovno epopejsko raven. Govornik je posebej omenil pohod po poteh Lenarta, Johana in Gašperja od Wöl-fla do Peršmana, Ernija Blajsa, ki je preživel kacet Mohringen ter trinajsterico iz Borovelj, Sel in Železne Kaple, obglavljeno 29. aprila 1943 na Dunaju. Prušnik je vse pozval, naj gredo na volitve v evropski parlament in podprejo demokratične stranke, ker ne smemo usode Evrope prepustiti porajajočemu se desnemu ekstremizmu.

Govornik na spominski slovesnosti Danilo Prušnik in župnik Polde Zunder ob spomeniku na pokopališču v Železni Kapli.

Vezno besedo je imel Franci Sadolšek. Dejal je, da je Železna Kapla tisti kraj, ki je za južno Koroško dal najbolj jasen signal vseslovenskega in mednarodnega upora. Omenil je usodo partizana Emila, ki je leta 1945 padel pri Mlačniku v Lepeni in je le njegovo borčevsko ime bilo vklesano v spomenik na pokopališču. Zdaj je dognano, da je to bil ljubljanski dijak Alojzij Krašovec in bo njegovo pravo ime vklesano k imenom padlih v Lepeni. Kapelški župnik Polde Zunder je opravil liturgični obred in molitev ter blagoslovil grobove.