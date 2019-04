Dunaj »Mesec april je poln zgodovinskih zarez in spominskih dni, ki so tesno povezani z usodo koroških Slovencev – kot začetek izseljevanja 1942, smrtna sodba selskim žrtvam 1943 in pokol pri Peršman 25. aprila 1945,« je uvodoma ugotovil direktor Slovenskega inštituta Herbert Seher in hkrati opozoril na 8. april – mednarodni dan spominjanja na usodo Romov.

Po predstavitvi gosta večera v okviru stalnice »hotspot podjuna« – je predavatelj Valentin Sima zelo podrobno in izdatno podal najprej vpogled v dogajanja, ki so privedla do upora in pregona Slovencev, ter opisal kraj in dogodek 25. aprila 1944, ko je prišlo do enega od mnogih nacističnih zločinov v Evropi z umorom 11 članov družin Sadovnik in Kogoj. Po predstavitvi Peršmanovega muzeja, ki deluje od leta 1982 naprej, je priznani zgodovinar še osvetlil svojevrstni način spominjanja – med tabujem in pozabo – v povojnem času, ki je tesno povezan tudi z zgodovino odnosov uradne Koroške do slovenske narodnostne skupine. Zanimivi prispevki mnogoštevilne publike – med drugim bivšega veleposlanika Avstrije v Ljubljani Mayrhofer-Grünbühla – so dokazali vidno prizadetost tudi na strani ljudi, ki živijo na Dunaju.