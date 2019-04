Žitara vas »Ne, ni bilo namenoma, čisto slučajno se je zgodilo. Tega smo se zavedale šele pozneje,« se spominja Helena Petek iz Stare vasi. »Je pa dobro, da je bilo tako, ker nam bo zato ostalo v spominu.« Prva vaja ženskega zbora Trta iz Žitare vasi je torej le naključno bila na mednarodni dan žena leta 2014, simbolno pa izbira tistega 8. marca pred petimi leti prav gotovo ni bila zgrešena. Nezadnje tudi zato, ker je ustanovitev ženske pevske skupine znotraj Slovenskega prosvetnega društva Trta v Žitari vasi, kjer sta dotlej že ustaljeno delovala moški zbor Trta in otroški zbor Trtinos, bila povezana tudi z značilno ženskimi vprašanji in navezanostmi. »Matere smo bile tedaj že toliko starejše, da so bili otroci že bolj samostojni, in smo imele čas za petje,« pravi Helena Petek, ki je pri ženskem zboru pristojna za stike z javnostjo. Zanimivo pa je: ni bilo še kje zaslediti trditve, da so moški svoj zbor lahko ustanovili šele potem, ko je njihova otročad malo odrasla.

Odločitev za čisto ženski sestav sprva ni bila povšeči vsem. Kakšna si je želela, da bi končno nastal mešani zbor v žitrajskem društvu, spet druga pa se je bala prepirljivosti v enovito ženski družbi. In je res kaj bilo na bojazni pred zdrahami in prerekanji, je res tako hudo? »Nič ne bom rekla, samo to, da je tako, kakor pač tudi v družini ali zakonu,« je odrezava Petkova.

Zamisel iz Južne Tirolske

Po petih letih delovanja je dvajset članic zbora čisto zadovoljnih, da je bilo tako, kakor je bilo. Zbor se pod vodstvom Špele Mastek Mori iz Mežice, »ambiciozne in nabite z energijo,« razvil v ubrano in pevsko dozorelo skupnost. Vse do danes se je po krstni predstavitvi na Vigrednem koncertu v žitrajskem kulturnem domu Kumst maja 2014 zvrstilo več ko 50 nastopov, torej v povprečju več ko deset na leto. Pele so in pojejo ob najrazličnejših priložnostih, kot so Vinski sejem v Žitari vasi, odprtja razstav, klasični pevski koncerti ali pa poroke. Na zborovskem festivalu v Pustriški dolini na Južnem Tirolskem pa se je pred dvema letoma porodila zamisel za prvi samostojni koncert ob peti obletnici delovanja.

13 jezikov in 13 držav

Naslov koncerta Melodije sveta – svet melodij že namiguje na vsebinsko zasnovo, na glasbene svetovno popotovanje, ki se razlikuje tudi od dosedanjega repertoarja zbora. Namesto slovenskih narodnih in popevk so pevke v zadnjih mesecih na intenzivnih vajah, zaradi katerih so se morale odpovedati tudi temu ali onemu koncertu, naštudirale pesmi v 13 jezikih iz 13 držav. Izziv pri tem ni bilo samo učenje in preskakovanje iz enega jezika v drugega, temveč tudi mnogovrstna ritmika.

Pesmi bodo zazvenele v posebnem šovu, napoveduje Helena Petek, petje bodo spremljali dodelana koreografija, svetlobni efekti in kot poseben dodatek še posamezne filmske sekvence o delovanju ženskega zbora in kulturnem življenju v Žitari vasi nasploh. Pevke bodo vrhu tega ta večer, ki so ga z nepreslišnim namigom na veliko evropsko glasbeno prireditev poimenovale Trta-Song, nastopile v novih oblekah.

Še pred koncertom pa bodo člani SPD Trta pogostili vse obiskovalce in obiskovalke s kulinaričnim presenečenjem in kozarcem vina. S slavnostnim koncertom ženskega pevskega zbora Trta pa bo oder zaživel prihodnjo soboto, 6. aprila, ob 19.30 v Kulturnem domu v Pliberku.