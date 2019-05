Dunaj V torek, 5. maja, je interkulturni magazin »Heimat Fremde Heimat« praznoval 30 let obstoja. Z naslovom Heimat 3.0 je format, ki že tri desetletja zastopa kulturno raznolikost, sožitje in pisano Avstrijo, eno noč zasedel dunajski Burgtheater. Je ena redkih platform, ki daje pogosto spregledanim ljudem glas. Priseljenci in priseljenke, begunci in begunke ter jezikovne, seksualne in etnične manjšine se lahko sami zastopajo v javnosti in spravijo svoje zahteve, problematike ter edinstvene kvalitete na ekrane po vsej Avstriji. Redko se je v kakšni oddaji slišalo toliko jezikov.

Znani pevec z gradiščansko-hrvaškimi koreninami Willi Resetarits pripoveduje v intervjuju z [email protected]: » Že moja mama je bila privrženka prve ure. Redakcija pa je in je vedno bila ogrožena. Obstaja namreč mnogo glasov, ki rečejo ‘Zakaj rabimo to?‘ – Redakcija je pa zelo, zelo pomembna pridobitev za Avstrijo, ker se z manjšinami ni vedno tako ravnalo, kot je v avstrijski državni pogodbi predvideno.« Resetarits pa ni edina prominentna osebnost, ki se je javila k besedi ob praznovanju. Predsednik Alexander Van der Bellen, Nobelova nagrajenka za literaturo Elfriede Jelinek ter umetnik André Heller so se pojavili na velikem odru Burgteatra.

Med nastopajočimi umetniki in umetnicami tudi Konstantin Wecker

Večerni program je bil nabito poln z nastopi umetnikov in umetnic različnih panog. Vsi so delali brez gaže in s tem posebej poudarjali, da je večer bil zamišljen kot znak za človečnost, spoštovanje in družbeno povezanost. Nastopajoči glasbeniki in glasbenice, literati in umetnice so bili predstavniki in predstavnice različnih et-ničnih skupnosti in so v različnih jezikih dajali prireditvi »Heimat 3.0.« njen poseben naglas. Med drugim so zapeli Basbaritenori z Willijem Resetaritsom hrvaške narodne pesmi, Samuel Mago je bral svoje kratke zgodbe v romanes ter nemščini, Anja Hafner je brala besedilo svojega očeta, ki so ga istočasno projicirali na ekran

v nemškem prevodu Petra Handkeja, Aljoša Biz pa je spremljal mlado koroško Slovenko na violini z variacijo pesmi Lipa zelenela je. Konstantin Wecker je pel v nemščini in v ozadju je na ekranu predvajala pesem igralka Mercedes Echerer v znakovnem jeziku. Tudi Karen Asatrian je nastopil s svojo skupino »Armenian spirit«. Glasbenik je v zadnjih letih igral večkrat v begunskih taboriščih in poskrbel za nekaj ur veselja. Harri Stojka, eden najbolj znanih avstrijskih džez-glasbenikov, pa je pripovedoval o svoji akciji »Ne maram besede cigan«, ki se je razširila po vsem svetu.

Vsi, nastopajoči in nastopajoče, so se izrekli za neodvisnost medija ORF ter javno-pravne televizije nasploh. Obiskovalci in obiskovalke razprodanega Burgtheatra so se ob koncu prireditve odzvali in izrazili svoje navdušenje z burnim ploskanjem, ki je kar nekaj minut donelo skozi častitljive prostore.

Na koncu prireditve je dolgoletna vodja oddaje Silvana Meixner prejela nagrado Ari Rath za kritično novinarstvo. Silvana Meixner se je kljub ranam, ki so bile posledice pisemske bombe, katero ji je poslal Franz Fuchs leta 1993, naprej zavzemala za manjšine in človekove pravice.