Celovec Nedolgo tega je bil cilj umetniških in družbenih gibanj, na primer v futurizmu ali pri generaciji 68, da sesujejo obstoječi red in dobesedno ustvarijo nov svet. Še bolj je to bil namen treh velikih totalitarizmov 20. stoletja, fašizma, nacionalnega socializma in komunizma, ki so vsi trije hoteli vzpostaviti novi red in (iz)roditi novega človeka. Sedanji tehnološki in politični razvoj ponovno daje pod udar obstoječe razmere. Grožnja totalitarizma je vselej živa. Filozofinja Hannah Arendt je totalitarno oblast leta 1955 opisala kot »gibanje, ki je nenehno v gibanju.«

Celovški univerzitetni kulturni center Unikum se želi z novim programskim svežnjem Proti:Gibanje postaviti zoper aktualni akcionizem. »Tako danes v bistvu morda gre za to, da se ustavimo, se obvladamo in ostajamo trdni, da vztrajamo na demokratičnih in civilizacijskih standardih, ne da bi zapadli v okorel konservativizem.« Nič ni vklesano v kamen, pravijo pri Unikumu, in zato tudi letošnja programska usmeritev ostaja po unikumovsko tradicionalna in konservativna – vpeta med ironijo in resno zamišljenostjo.

Prva reakcija bo »demokratična trim steza« Pokončna:Drža, ki jo bodo odprli 10. maja v celovškem Evropskem parku. Sredi Lotosovega ribnika bodo postavili »boginjo demokracije« kot hommage enakemu kipu, ki so ga med demonstracijami za demokratizacijo na Kitajskem postavili maja leta 1989 na pekinškem Trgu nebeškega miru in ki je bil uničen med zatrtjem osvobodilnega gibanja. Hkrati bo pesnik Jani Oswald ob skulpturah v parku pripravil dvojezična besedila »kot navodila za miselne telovadne vaje«.

24. in 25. maja bo v Beljaku in Celovcu potekal Strankarski kongres umetnosti z imenom Stunk, ki bo črpal iz zapuščine leta 2004 umrlega »univerzalnega umetnika« Viktorja Rogyja. Načrtovani so performansi, branja, zvočne instalacije, predvajanja filmov in glasbe. Med drugimi bo sodelovala tudi politologinja Kathrin Stainer-Hämmerle, iz onostranstva pa naj bi se oglasil avtor Vojaka Švejka Jaroslav Hašek.

Septembra letos Unikum v dolini Pesarina v severni Furlaniji pripravlja glasbeni projekt Tempo:Tempo, oktobra pa bo v Hrastovljah v slovenski Istri in v Kamnu v Podjunu na sporedu Mrtvaški:Ples, pri katerem bodo med drugimi sodelovali slovenska pesnika Dominik Srienc in Anja Golob ter mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža.