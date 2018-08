S tremi Dolgimi nočmi plesa v Gmündu (20.07), Pliberku (10.08) in Slovenj Gradcu (21.09) bo Center za koreografijo Johann Kresnik (CCB Bleiburg/ Pliberk) tudi letos na svoj način zarisal sled sodobnega plesa po vsej Koroški.

Pliberk Letošnja Dolga noč plesa v Pliberku bo potekala v posodobljeni obliki. Klasična prireditev z več postajami se bo letos namreč odvijala že danes, 20. julija, v Gmündu pod geslom »Premikajoče mesto – 30 umetnikov – 20 predstav – 7 odrov«. Začetek bo ob 17.30 pred Lodronsche Reitschule v Gmündu. S kombinirano vstopnico si obiskovalci lahko ogledajo tudi razstavo znanega umetnika Henrija Matisseja v mestnem stolpu.

V ospredju pliberške Dolge noči plesa, 10 avgusta, pa bodo tri daljše predstave, med njimi tudi krstna uprizoritev naročene produkcije CCB »Von außen nach innen«. Dve predstavi bosta v Kulturnem domu, ena pa v pliberškem Grenzlandheimu. Po mestu pa bo občinstvo srečavalo tudi kratke performanse sodelujočih umetnikov.

Kot pravi Milan Piko iz CCB, bo pliberška Dolga noč plesa še posebej v znamenju sodelovanja kulturnih institucij in njihovih umetniških vsebin. Letošnja letna razstava v muzeju Wernerja Berga, ki stoji v žarišču 50. obletnice muzeja, je tudi glavna tema krstne uprizoritve plesno gledališkega performansa, ki se bo zvrstil 10. avgusta v Kulturnem domu v Pliberku. Dominik Grühnbühel in Like Baio sta se lani in letos v rezidencah v Pliberku soočala z imenitnim umetnikom in kronistom regije – Wernerjem Bergom.

Druga predstava v pliberškem Kulturnem domu bo plesna predstava Balthazar koreografa Nikolausa Adlerja. V Grenzlandheimu pa bo nastopil plesni ansambel DANS.KIAS s plesno predstavo Things. Ansambel je ustanovila koreografinja Saskia Hölbling.

Tretja Dolga noč plesa bo septembra v Slovenj Gradcu. Kot pravi Piko, pa bodo v Sloveniji v ospredju slovenski ustvarjalci. Režiserka vseh treh prireditev je koreografinja Anna Hein.

Začetek Dolge noči plesa v Pliberku bo ob 17.30 pred muzejem Wernerja Berga na pliberškem glavnem trgu. Predprodaja vstopnic bo potekala od 16.30 pri muzeju in v Kulturnem domu. Na voljo bo tudi kombinirana vstopnica, s katero bo možen tudi ogled razstave v muzeju Wernerja Berga.