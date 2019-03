Šentjanž Pomladitev odbora Slovenskega planinskega društva Celovec pred dvema letoma se kaže z osvežitvijo programa. Na Bleščeči planini prirejajo poletne tabore za družine z majhnimi otroki, naraslo je tudi število najavljenih skupnih pohodov (več na spletni strani www. planinci.at). Še naprej pa po starem – in prav je tako – ostaja vsakoletni fotografski natečaj Planine v sliki.

Letos je bilo na SPD Celovec poslanih 54 slik. Žirija, ki so jo sestavljali Stefan Reichmann, Miha Stern in Marko Weiss, je prvo mesto podelila Ivani Weiss-Stefaner za sliko z naslovom Franz Josef. Gre za posnetek ledenika Franca Jožefa (poimenovan je seveda po legendarnem avstrijskem cesarju, ki je vladal celih 68 let) na južnem otoku Nove Zelandije. Na drugo mesto je bila uvrščena slika Lidije Polak, na tretje pa živahen posnetek smučarja v globokem snegu Michaela Zwittra.

Odločitev žirije je obrazložil njen član in poklicni fotograf Stefan Reichmann.

Po čem izstopa prvouvrščena slika, kaj je njena dodatna vrednost?

Stefan Reichmann: Ker je slika posneta z višine, je pokrajina bolj abstraktna. S tem nas pritegne, da jo malo dalj opazujemo kot običajno. Ne vemo takoj, kje smo, ker ni ne neba ne drugih meja, in se moramo najprej orientirati. Kompozicija, mehke in zemeljske barve ter megla dajejo sliki dodatno kakovost.

Na kaj je bila komisija pri ocenjevanju posebej pozorna?

Seveda vedno radi vidimo slike, ki so nekako drugačne, kreativne, a so vsebinsko fokusirane na gore. Treba je uskladiti dober motiv s fotografskim redom ali zavestnim neredom. Včasih je celo bolje, če je od motiva videti manj. Slike tudi pokažejo, ali je fotograf res vedel, kaj hoče slikati ali pa mu je samo uspel dober posnetek pred zasluženo malico. Določeni tehnični aspekti dodatno vplivajo na oceno – kompozicija, luč ali perspektiva.

Kakšna je splošna ocena vseh slik na natečaju?

Vedno znova se najdejo slike, ki so narejene zelo dobro in v nas vzbudijo občutek, ki ga je imel fotograf med snemanjem. Jasno je seveda, da niso vsi, ki hodijo v gore, fotografi. Letos je bila splošna kvaliteta nekoliko nižja kot lani, toda kljub temu se pri vsakem motivu vidi strast do fotografiranja, kar me veseli. Natečaj je lepa motivacija za planince, da vsako leto posnamejo še lepšo sliko. Na vsak način je razstava vredna ogleda.