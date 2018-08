Na Rebrco bodo prihajali, dokler bo šlo

39. Teden mladih umetnikov na Rebrci je v dveh izmenah privabil 120 otrok, poskrbel za ustvarjalni naboj v slovenskem okolju in udeležence ponovno serijsko prepričal za srečanje na Rebrci v prihodnjem letu.

Rebrca 40 let je naokrog, odkar je leta 1978 na Rebrci med debelimi zidovi več ko osem stoletij stare komende, starodavnega sedeža viteškega reda, zaživel Mladinski center. Leto zatem so se tam prvič zbrali otroci na Tednu mladih umetnikov – na dolgi poti medtem že 39 tednov se je med mladim rodom in starosvetnim okoljem Rebrce razvila zelo tesna naklonjenost. Moto letošnjih dveh Tednov mladih umetnikov, prvi je potekal med 23. in 28. julijem drugi pa med 30. julijem in 4. avgustom, na obeh pa se je zbralo po 60 otrok, je tako tudi zato bil prav prikladen – vodilo je bilo namreč najlepše medsebojno obdarovanje ljudi, Ljubezen.

Krščanska kulturna zveza je skupaj z Mladinskim centrom na Rebrci in Katoliško otroško mladino skupaj z mentorji in umetniki (Nežika Novak, Simona Krajger, Daniel Mešnik, Snežana Višnjić, Katja Varl, Christa Meklin in Izi Stern) pripravila dogajanje, ki leto za letom zagotovi povsem razprodane zmogljivosti tedna. Otroci so slikali, izdelovali lutke, plesali, peli in se – kakor so vsi zapovrstjo zatrjevali – imenitno imeli. Skoraj v celoti se je na Rebrci zbrala lutkovna skupina Mladi Celovčani in svojim vrstnikom v živo zaigrala svojo lani jeseni premierno izvedeno predstavo Radovedni slonček. Dogajanje v komendi pa je popestrila tudi kopica letošnjih absolventov četrtega razreda celovške Slovenske gimnazije, ki so se skupinsko odločili izkoristiti zadnjo priložnost za udeležbo na Tednu mladih umetnikov na Rebrci.

Vsak – mlajši in malo bolj dozoreli udeleženci – pa so vsak po svoje podoživljali moto letošnjega tedna, ki so ga ubesedili in zapeli v tokratni rebrški himni: Če ljubezen je – se srce odpre, zame, zate in za vse! Tu na naši Rebrci radi se imamo vsi!

Noel Winkler, Črgoviče, 12 let

Letos sem šestič tukaj, ker je vedno luštno in še nove prijatelje pridobiš. Tukaj se tudi naučiš, kako govoriš na odru, kako igraš in poješ z lutko. Najbolj všeč mi je bila delavnica, pri kateri smo majice zvili v klobčič in jih potem dali v barvo. To je zame najbolj kul, ker nikoli ne veš, kakšen vzorec se bo pojavil.

Julija Bevc, Maribor, 10 let

Tukaj sem letos šestič. Sem prihajam zato, ker imam zelo rada umetnost in zelo rada ustvarjam, slikam, izdelujem skulpture, barvam dežnike. Pa petje in ples me zelo zabavata. Prišla sem do Rebrce tako, ker moja babica, teta in stric delajo na Koroškem in potem sem že s petimi leti prišla sem. Sem bom prihajala, dokler bo šlo. Tukaj je zabavno tudi družabno življenje.



Lia Salzburger, Vidra vas, 8 let

Jaz sem tukaj prvič in mi je zelo prijetno, vse je zelo v redu. V resnici mi je najbolj všeč vse. Dobila sem tudi že prijateljice, veliko se igramo in še bom prišla sem.

Noa Sabotnik, Hodiše, Janko Kumer, Pliberk, 14 let

Noa: Tukaj sem četrtič.

Janko: Jaz pa drugič – po osmih letih. Letos sem spet prišel, ker mi je všeč, da je tukaj toliko prijateljev, in kot nekakšen zaključek, saj je verjetno zadnje leto, ko lahko še pridem.

Noa: Jaz pa sem letos prišel, ker smo se v šoli pogovarjali, da nas bi prišlo sem več in najbrž je to tudi zame zadnje leto. Sem se pa splača priti, ker tukaj delamo z veliko umetniki in vedno spoznamo kaj novega.

Janko: Jaz pa sem prišel v glavnem zaradi družbe. Seveda pa priporočam tudi drugim, da pridejo na Rebrco.